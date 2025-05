Dal tennis alla F1: avvistamenti supersexy nel paddock della Racing Bulls

Nel paddock del pilota francese Isack Hadjar è spuntata una nostra vecchia conoscenza: dal campo da tennis al Gran Prix è un attimo.

Spulciare nel suo profilo equivale a fare un viaggio a ritroso nel tempo. In principio condivideva contenuti di moda e lifestyle, ma passo dopo passo ha dato al suo feed un’impronta del tutto inusuale. Le vibes retrò e cottagecore che lo connotano sono assolutamente deliziose e non ci stupisce affatto che l’abbiano resa un’influencer apprezzatissima e anche molto popolare.

Chi segue Paige Lorenze certamente adorerà i suoi post. L’influencer e imprenditrice di origini statunitensi, nota per essere, tra le altre cose, la fidanzata del celebre e affascinante tennista a stelle e strisce Tommy Paul, sa bene quali corde toccare e lo fa, ormai da tempo, con grande maestria. Del resto si è laureata alla prestigiosa Parsons School of Design e certe cose, per lei, sono da sempre il suo pane quotidiano.

Molto più che un’influencer e molto più che una wag, quindi. Paige è un punto di riferimento per chi cerca contenuti diversi da quelli che oggi vanno per la maggiore. Per chi ama la natura e vuole celebrarla ogni giorno, in tutti i modi possibili. Che è poi, oltretutto, il fine ultimo del marchio di lifestyle che la Lorenze ha fondato 4 anni fa: si chiama Dairy Boy, al di là dell’Oceano è parecchio conosciuto ed è specializzato non solo in articoli per la casa, ma anche in abbigliamento e accessori.

Fa caldo nel paddock: la wag infiamma il Miami Grand Prix

Paige, bella al punto da sembrare ipnotica, ne è la testimonial ideale. In passato ha collaborato con diversi marchi di fama mondiale, per cui sa bene come si sponsorizza un brand affinché tutti possano conoscerlo.

Ancora oggi, comunque, lady Paul è attivissima nel mondo della moda. Nel fine settimana, per esempio, è passata dal Miami Grand Prix, dietro le cui quinte ha avuto l’occasione di sfoggiare un outfit veramente sensualissimo. Una tutina microscopica firmata da Emilio Pucci, con scollo all’americana e gambe in vista, che, manco a dirlo, le calzava a pennello. Gli occhiali da sole extralarge e la fascia per capelli coordinata al completo la facevano sembrare una moderna pin up e tutto si può dire, insomma, meno che il suo outfit sui toni del blu non fosse delizioso.

La Lorenze si è anche concessa un’incursione nel paddock della Racing Bulls e del pilota Isack Hadjar, che corre in Formula 1 sotto la bandiera francese. E che sarà rimasto estasiato, come tutti del resto, dalla bellezza folgorante di questa wag elegantissima ed ipnotica.