Curve e talento da Guinness World Record: tutti pazzi per Leticia

Quest’atleta è semplicemente irresistibile: dietro il suo talento da record, però, ci sono tante altre cose che vale la pena scoprire.

3,8 milioni di persone non possono essere approdate per caso sul suo profilo Instagram. L’avranno cercata, semmai, desiderosi di poter seguire le sue imprese quotidiane e di scoprire in che modo impiegasse il suo tempo nelle poche ore che le restano tra gare e allenamenti. Già, perché la stella di cui vogliamo parlarvi oggi è sempre molto impegnata, per via della sua carriera.

Non è una sportiva “qualunque”. Non gioca a tennis, a calcio o a basket. Leticia Bufoni, la bellissima atleta di cui stiamo per offrirvi una panoramica, è una skater professionista, nota a livello mondiale. Il che è già sufficiente di per sé a spiegare come mai il suo numero di follower sia elevato quanto quello di un’influencer. Tutti attratti, molto probabilmente, proprio dal fatto che abbia deciso di inseguire un sogno così insolito e di farsi un nome nel mondo dello skateboard.

Iniziamo col dire che questa splendida campionessa arriva dal Brasile, più precisamente da San Paolo. Vive però in California, nella città degli angeli, dove ha avuto modo di coltivare la sua passione in maniera più libera e certamente più assidua. Oltre ad essere una skater professionista, però, è nota nel mondo dello sport per l’impegno che ha fin qui profuso in ottica di promozione dell’inclusione femminile negli ambienti sportivi.

Letícia Bufoni è una delle più celebri e influenti skater professioniste a livello mondiale, nota per le sue straordinarie imprese nel mondo dello skateboard e per il suo impegno nel promuovere l’inclusione femminile nello sport. Una missione lodevole, che persegue con grande ostinazione, che le ha permesso di diventare ancor più popolare in ogni dove.

Segni particolari: bellissima e spericolata

Ha iniziato a “volare” sullo skateboard all’età di 9 anni e, 5 anni dopo, si è trasferita negli States per provare a fare di questa passione un lavoro vero e proprio. A 14 anni ha partecipato ai suoi primi X Games e, da quel momento in poi, la sua carriera è definitivamente decollata.

Ha vinto titoli e medaglie d’oro, collezionato Guinness World Record, e ha perfino partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella sua disciplina la bella Leticia, insomma, è un vero e proprio asso. Tanto che la Commissione tecnica internazionale di skateboarding di World Skate l’ha nominata, nel febbraio del 2025, presidente. Era la persona ideale per questo ruolo, sia alla luce del suo impegno sociale che per via della sua preparazione in materia.

C’è un’ultima cosa che vale la pena sottolineare, parlando di lei. La Bufoni è bellissima e dal suo fisico perfetto, muscoloso ma al tempo stesso estremamente femminile, si evince chiaramente quanto bene si alleni nel quotidiano. Se così non fosse, del resto, i bikini non le donerebbero mica in questo modo.