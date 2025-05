Tennis, ovazione per il micro bikini: supersexy sull’isola dell’amore

Una sirena in bikini è apparsa come per magia sull’isola dell’amore: così la wag più sexy del mondo del tennis ha deliziato i suoi follower.

In tanti la conoscono. Quanto meno gli osservatori più attenti, che l’avranno certamente notata in una delle occasioni in cui i cameraman hanno indugiato sulla bellissima moretta che siede puntualmente nel box di Alexander Zverev. Ecco, lei è la sua fidanzata Sophia Thomalla, che in Germania è anche piuttosto famosa.

La splendida donna che ha fatto breccia nel cuore del numero 2 del mondo conduce, infatti, un dating show di grandissimo successo. La nuova edizione è praticamente appena iniziata e la 35enne di Berlino, dunque, ha messo da parte il tennis e le imprese della sua dolce metà per potersi concentrare sul suo lavoro. Si trova in una location relativamente alla quale non sono stati forniti dettagli precisi, ma le palme alle sue spalle e il mare cristallino suggeriscono che possa trattarsi di una località tropicale.

Ovunque si trovi l’Isola dell’amore, la nuova edizione di Are you the one? sta procedendo a gonfie vele. I venti, tra uomini e donne, partecipanti, si sono trasferiti in una villa e sono in cerca del match perfetto. Per assicurarsi il montepremi, che ammonta a 200mila euro, dovranno scoprire in che modo la produzione abbia “abbinato” ogni concorrente alla propria potenziale anima gemella.

A tutto animalier sul piccolo schermo: splendida Sophia

Di Sophia, in Germania, si dicono meraviglie. Il dating show è già di per sé coinvolgente e appassionante, ma pare che con il suo piglio vivace, il suo sarcasmo e la sua bellezza la Thomalla sia riuscita a renderlo ancor più intrigante.

E così, tra appuntamenti romantici, sfide e incursioni nella cosiddetta stanza della verità, l’edizione 2025 non ha fatto altro che confermare quanto se la cavi alla conduzione di un programma televisivo. Senza contare, poi, che poterla ammirare sul piccolo schermo, con tutti i look estremamente vacanzieri che si diverte a sfoggiare in occasione di ogni nuova puntata, non ha prezzo.

Il meglio di sé, di recente, lo ha però dato su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto di quelli destinati a rimanere impressi a lungo nella mente di chi se li ritrova nel proprio feed. Qui la Thomalla indossa un bikini leopardato, davvero striminzito, che mette bene in risalto le sue curve da urlo, i suoi muscoli e il suo fascino da rockstar. Che uomo fortunato, Zverev…