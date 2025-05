Sinner, scene da metaverso: la verità vi lascerà a bocca aperta

Jannik Sinner, potreste non essere pronti per una verità così scioccante: solo nel metaverso possono accadere cose del genere.

Felici. Sollevati. Impazienti. Ma anche intimoriti, per certi versi. Perché ci sta, è del tutto legittimo, che la vigilia del ritorno in campo di Jannik Sinner sia connotata da così tanti dubbi ed interrogativi circa quelle che saranno le prestazioni del numero 1 del mondo. Il fatto che sia rimasto fermo, agonisticamente parlando, per tre mesi, potrebbe in effetti avere – ma speriamo di no – delle ripercussioni di non poco conto sulle sue performance.

Ed è questo, in definitiva, l’argomento più ampiamente dibattuto nelle scorse settimane. Tutti si chiedono se riuscirà a carburare sin da subito o se, invece, sarà un po’ arrugginito. Jack Draper dice di no: si è allenato con il suo amico altoatesino e ha garantito che i suoi colpi sono quelli di sempre, precisi e potentissimi. Va da sé, però, che ci sia un’altra variabile ancora da tenere in considerazione, in prossimità del suo esordio agli Internazionali d’Italia 2025: l’emozione.

Sinner ha sempre saputo gestirle in maniera ottimale, ma il fatto di tornare in campo dopo così tanto tempo, e con quello che ha passato per via della vicenda legata al doping, potrebbe a sua volta influenzarlo. Buona parte degli addetti ai lavori e degli appassionati, tuttavia, crede in lui al punto da non dubitare minimamente né del suo talento e né, tanto meno, della sua forza mentale.

Sinner? Praticamente impossibile: verdetto impietoso

Chi, invece, non confida troppo nelle abilità e nelle skills che lo hanno portato in vetta al ranking Atp è l’intelligenza artificiale. Prima ancora del sorteggio del tabellone principale, onde evitare che gli incroci alterassero il suo giudizio, le abbiamo chiesto di esprimere un suo giudizio su chi vincerà gli Internazionali d’Italia 2025.

Nel suo metaverso, Sinner non ha neanche una minima possibilità di portare a casa il trofeo in palio a Roma. Addirittura, secondo ChatGPT, sarà Alexander Zverev a trionfare. Che non è un’ipotesi del tutto assurda, essendo lui uno specialista della terra rossa, ma se non vediamo non crediamo, abituati come siamo a vederlo perdere il controllo nei momenti che contano. Dovrebbe superare non solo Sinner ma anche Carlos Alcaraz, che sarà pure acciaccato, ma che sul mattone tritato è pur sempre un osso duro da battere.

Se lo spagnolo è il secondo favorito per la vittoria a Roma secondo l’AI, il terzo vi scioccherà ancor di più: perfino Daniil Medvedev, che è un grande campione ma che ultimamente, è oggettivo, non sta affatto brillando, avrebbe più chance di vincere rispetto a Sinner, ha sentenziato ChatGPT. Nel pronostico dell’intelligenza artificiale, Jannik è solo il quarto favorito per la vittoria al Foro Italico, proprio alla luce della sua lunga assenza e della sua condizione incerta, sia a livello fisico che mentale. Speriamo solo si sia sbagliata ancora una volta…