Storia al capolinea: la sexy campionessa è di nuovo single

L’amatissima stella della Juventus Women è di nuovo single: ecco per quale motivo ha rotto con il suo storico fidanzato calciatore.

Quando Douglas Luiz è approdato a Torino per indossare, per la prima volta in assoluto, la maglia bianconera, non era solo. Insieme a lui c’era Alisha Lehmann, che oltre ad essere la sua fidanzata era, a quel tempo, il nuovo ed ultimissimo acquisto della Juventus Women. Anche lei, proprio come la sua dolce metà, arrivava dall’Aston Villa: avevano cambiato location, dunque, ma non “abitudini”.

La città della Mole ha fatto da sfondo per un po’ alla loro relazione, iniziata nel 2021. Adesso, però, la love story, da sempre chiacchieratissima nell’ambiente calcistico, sarebbe giunta definitivamente al capolinea. C’era già stata qualche avvisaglia, ma la conferma ufficiale è arrivata nel momento in cui si è notato che il brasiliano ha saltato la partita scudetto delle bianconere con l’Inter, in quel di Biella. Alisha ha festeggiato alla grande, ma del suo compagno non c’è stata alcuna traccia.

Sembra evidente, dunque, che il loro rapporto si sia interrotto e che la Lehmann, di conseguenza, per la felicità dei suoi numerosissimi follower, sia tornata single. 30 milioni di utenti, o giù di lì, staranno in questo momento esultando. E chissà, qualcuno starà anche covando dentro di sé, perché no, il desiderio di poter conquistare la reginetta del calcio bianconero.

Lui snobba la partita decisiva: adesso è ufficiale, si sono lasciati

Non è dato sapere, tuttavia, perché le loro strade si siano improvvisamente divise. La rottura potrebbe essere legata, tuttavia, a delle “divergenze” di opinione rispetto al futuro.

Lei ha un contratto fino al 2027 e sembrerebbe intenzionata a rimanere in Italia, mentre Luiz, dal canto suo, non avrebbe le idee troppo chiare sul da farsi. Che sia stato questo il motivo che li avrebbe indotti a rompere e a prendere due strade diverse? Forse sì, forse no, fatto sta che insieme erano bellissimi e che è un vero peccato che il loro amore sia giunto al capolinea. Sembravano innamoratissimi, tra selfie romantici e dediche sui social, ma quella che abbiamo visto, come sempre del resto, era solo, evidentemente, una parte infinitesimale della loro storia.

Avevano già rotto una volta, oltretutto, nel novembre 2022. In quell’occasione, stando ai rumors, Douglas non aveva apprezzato la decisione di Alisha di posare per un calendario sexy. Poi, però, dopo un breve allontanamento, si erano ricongiunti, fino ad approdare insieme, mano nella mano, nella città della Mole. Dove tutto, purtroppo, è infine andato chiaramente a rotoli.