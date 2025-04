Una vita in bikini: il reel in total black travolge i follower

Le sue curve micidiali hanno letteralmente travolto i follower: il reel in bikini è una delizia e ha fatto rapidamente il giro del web.

Supponiamo di dover stilare una classifica che includa le dieci atlete più sexy dell’universo. Avremmo l’imbarazzo della scelta su chi inserire in questa top ten, ma c’è un nome che non dovremmo assolutamente mettere da parte. Quello di Alana Blanchard, che molti di voi potrebbero non conoscere perché specialista di una disciplina che si pratica più altrove, che non in Italia.

Lei è una surfista professionista, classe ’90, nata e cresciuta nientepopodimeno che alle Hawaii, più precisamente a Kauai. Il luogo ideale, insomma, per coltivare una passione di questo tipo, visto che l’oceano si presta benissimo a chi, come lei, si diletta a domare le onde e a sfidare l’acqua. Il suo profilo social è interamente dedicato a questo amore viscerale: la natura la fa da padrona nei suoi post, attraverso i quali mostra ogni singolo frammento della sua vita. Che, a vederla così, deve essere bellissima e appassionante.

Anche perché la splendida Alana non è solo un’atleta con la “A” maiuscola, intendiamoci. Lavora anche come modella e come influencer e non vi stupirà scoprire che moltissimi brand la cerchino come indossatrice per le loro linee di costumi da bagno. Trovare un fisico come il suo, del resto, non è che sia proprio una passeggiata, intendiamoci.

Curve micidiali in riva all’oceano: la clip fa sognare tutti

La Blanchard si allena duramente, per mantenersi in forma, e il risultato si vede eccome. Tanto da essere diventata, nel suo piccolo, una sorta di ambasciatrice di uno stile di vita sano e attivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alana Blanchard (@alanarblanchard)



Oltre a surfare senza paura e senza limiti tra le sue amate onde, dunque, Alana è molto presente sui social network. Su Instagram vanta un seguito di 1,6 milioni di follower, a riprova del fatto che chi la conosce non può fare a meno di amarla. Anche perché, come dicevamo pocanzi, questa splendida surfista dalle curve micidiali è portatrice di un messaggio estremamente positivo, quindi non può che fare piacere che sia diventata così popolare.

Una mano, in questo senso, l’hanno data sicuramente i tantissimi contenuti in costume da bagno da lei postati sul suo profilo. Sempre molto apprezzati, aggiungeremmo, almeno a giudicare dai commenti entusiasti postati dai follower in calce agli stessi. Nonché le sue numerose apparizioni in documentari e film legati al mondo del surf, che hanno fatto di quest’atleta statunitense una vera e propria icona di fama mondiale.