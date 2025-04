Tennis, l’allenamento è caliente: istantanea da batticuore

La tennista ha deciso di giocare il jolly e di pubblicare una fotografia che parla chiaro: mai visto un fisico così, il lavoro in palestra funziona eccome!

Ha compiuto 30 anni tondi tondi nello scorso mese di gennaio, ma ne dimostra orientativamente la metà. Non solo perché è in formissima – si provi a dire il contrario! – ma anche perché il suo viso non tradisce minimamente la sua età. Sembra una ragazzina, insomma, per farla breve, anche più di altre tenniste che hanno qualche anno in meno di lei.

Il suo nome è Mariana Dražić ed è molto probabile che lo abbiate già sentito da qualche parte. Benché le sue imprese vengano quotidianamente offuscate, per forza di cose, dai traguardi di colleghe più esperte e famose come Aryna Sabalenka, Paula Badosa e Anna Kalinskaya, anche lei ha un palmares di cui andare fiera.

Ha iniziato a giocare a tennis quando aveva solamente 8 anni e, da quel momento in poi, non ha più mollato la racchetta. La nativa di Makarska, in Croazia, ha intrapreso la carriera professionista 13 anni, nel 2012, poco più che adolescente. In doppio ha fatto meglio che nel singolare, come si evince chiaramente dai risultati ottenuti in questa categoria.

Con lei in palestra la temperatura va su

In coppia con altre colleghe del circuito ha portato a casa la bellezza di 19 titoli ITF, spingendosi fino al 226esimo posto della classifica. Ha centrato il suo best ranking in singolare, invece, quando, nel 2016, ha raggiunto la 692esima posizione. Attualmente è fuori dalle prime 300 nella graduatoria delle doppiste, ma chissà che non possa rifarsi quanto prima.

Nel corso della sua carriera ha guadagnato premi per un totale di 78mila 604 dollari, ma dando un’occhiata al suo profilo si intuisce subito che le sue entrate non derivino solo dal tennis. La splendida Mariana ha pensato bene, infatti, di darsi da fare anche come modella e testimonial, tanto è vero che nel suo feed appaiono diverse foto dal taglio pubblicitario.

Su Instagram, dove vanta un seguito di 34mila follower circa, è solita condividere sia momenti della sua carriera sportiva – come nell’ultima foto qui sopra, scattata in palestra – che frammenti di vita quotidiana. E in entrambi i casi si possono sempre e comunque apprezzare la sua bellezza e i modi sofisticati, gli outfit incredibilmente eleganti e un sorriso capace di rischiarare la giornata a chiunque. Una tennista da tenere d’occhio, dunque, che oltre ad avere un gran bel rovescio è anche di una bellezza abbagliante.