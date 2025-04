Tennis, la vita è bassa, ma la temperatura è alta: la foto infiamma Instagram

Sembra un outfit casuale, ma non lo è assolutamente: così la tennista americana ha fatto incetta di like e di commenti con una delle sue ultime foto.

Il 2023 è stato l’anno più difficile della sua vita. Talmente difficile che si sentì sopraffatta al punto da decidere di lasciare lo sport al quale aveva immolato la sua vita. Fu quello, infatti, il momento in cui Amanda Anisimova, giovane promessa del tennis mondiale, decise di appendere la racchetta al chiodo e di ricominciare una nuova vita.

Molti avevano immaginato sin da subito che il suo non fosse un addio, ma un semplice arrivederci. E avevano ragione. Qualche tempo dopo, la ragazza del New Jersey è tornata in campo e ha ricominciato a giocare come se niente fosse successo. Molto probabilmente si era solo sentita sopraffatta dagli eventi e aveva avuto bisogno di prendersi un po’ di tempo per sé e per i suoi affetti. Una pausa che, con il senno di poi, le ha fatto bene. Adesso la bella statunitense sorride molto più di prima e sembra anche più felice e rilassata.

I problemi con cui ha fatto i conti nel 2023 dovrebbero essere ormai alle spalle, insomma. La sua “salute mentale”, alla quale lei stessa aveva fatto riferimento spiegando i motivi del suo addio, non dovrebbe più essere “in pericolo”. Potrebbe essersi trattato di bornout, per farla breve, e ha fatto bene, la dolce Anisimova, a mollare tutto prima che la situazione si complicasse ulteriormente e si facesse addirittura irreversibile. “È diventato insopportabile essere a tornei di tennis – aveva detto – A questo punto la mia priorità è il mio benessere mentale e mi prenderò una pausa per un po’ di tempo”.

Che colpo Amanda: casuale ma supersexy

Oggi, sembra rinata. Basta dare un’occhiata fugace al suo profilo Instagram per rendersene conto e anche, perché no, per tirare un sospiro di sollievo al pensiero che il peggio sia finalmente alle spalle.

E lo è eccome, considerando che oggi è la numero 16 del mondo e che la pausa che si è presa ha fatto sì che tornasse in campo ancora più forte e determinata di quanto non sia mai stata. Nonché bella, diciamocelo, perché a volte è necessario dare a Cesare quel che è di Cesare. Oltre ad avere un talento ineguagliabile, infatti, Amanda Anisimova è anche bellissima.

Lei lo sa e non perde occasione, alla luce di ciò, per mettersi un po’ in mostra sui social. Come nello scatto in cui indossa la parte superiore di un bikini con un pantalone a vita bassissima, volutamente calato sui fianchi. Un outfit apparentemente casuale ma, in realtà, muy muy sexy.