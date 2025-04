Bikini no-stop in pausa dal tennis: vacanze calienti per Mia

Curve e bikini, un’accoppiata ultra vincente: così la splendida tennista dal fisico da urlo ha fatto battere ancora una volta il cuore dei suoi follower.

Non è ancora approdata nel circuito maggiore, ma questo non significa che non possa succedere da un momento all’altro. Così come potrebbe non accadere mai, in realtà, essendo lei molto focalizzata sui tornei minori e anche desiderosa, al tempo stesso, di godersi la vita senza sobbarcarsi gli impegni, spesso eccessivi e incessanti, che scandiscono il calendario Wta.

Mentre colleghe del calibro di Aryna Sabalenka, Paula Badosa, Emma Raducanu, Elena Rybakina – e chi più ne ha più ne metta – hanno deciso di “sacrificare” le loro vite nel nome del dio tennis, Mia Horvit ha voluto fare una scelta più equilibrata. Gioca regolarmente e con continuità, e lo fa anche piuttosto bene, ma senza mai precludersi la possibilità di concedersi esperienze e avventure alle quali non potrebbe dedicare il giusto tempo, se fosse nel circuito maggiore.

Il che non significa che non sia soddisfatta della sua carriera, intendiamoci. Questa splendida tennista statunitense si è distinta, sin dal suo debutto nel mondo del tennis, sia nella categoria del singolare che in quella del doppio. Ha frequentato l’Università della Carolina del Sud ed ed è stato proprio durante i suoi studi che ha raggiunto i risultati sportivi migliori cui potesse ambire.

Quelle curve sembrano scolpite: boom di like per la tennista

La pandemia le ha rotto le uova nel paniere nel momento più proficuo della sua carriera, eppure la bella Mia non si è mai data per vinta. Ha continuato a collezionare vittorie e successi e anche un bel po’ di record, togliendosi così un sacco di soddisfazioni.

Adesso è ancora attiva nel circuito Itf, ma predilige i tornei di categoria minore, prevalentemente quelli che si giocano in Australia. Ed è proprio la terra dei canguri a fare da cornice, spesso e volentieri, agli scatti bombastici che è solita ormai da tempo postare sul suo profilo Instagram. La Horvit è bella in maniera sconvolgente, lo sa e questo si traduce, quasi quotidianamente, in post ai quali è davvero impossibile resistere.

In una delle ultime foto da lei pubblicate mentre era in vacanza è possibile ammirarla, per esempio, in tutto il suo splendore. Con quel bikini indosso è davvero statuaria: le curve sembrano scolpite e siamo certi che a ben più di un follower sarà venuto il batticuore, a vederla così. Sorridente, rilassata e sexy come non mai.