Vacanze hot per la tennista: look di fuoco al chiaro di luna

Anche stavolta è riuscita a fare centro al primo scatto: ha scelto un abito talmente sexy che il successo delle sue foto era assicurato.

Sui social network si lascia ammirare nelle versioni più disparate. Un giorno è una giardiniera sexy, quello dopo è una sportiva che in mente ha una cosa soltanto: allenarsi e diventare sempre più forte. Di tanto in tanto è una vacanziera con indosso i bikini più sensuali che il mercato abbia da offrire, quello dopo si trasforma in Cristina Aguilera.

Insomma, lasciatecelo dire: Eugenie Bouchard è una trasformista, in un certo senso, un personaggio estremamente istrionico che sa sempre come fare in modo che il pubblico parli di lei. Anche adesso che il tennis è praticamente alle spalle, la spunta sempre: ogni giorno c’è un buon motivo per accendere i riflettori sulla bella canadese, ragion per cui, in un modo o nell’altro, è costantemente al centro del dibattito.

Nel caso in cui qualcuno si fosse perso gli ultimi risvolti, è doveroso sottolineare che la stella del tennis mondiale è fuori dal giro da un bel po’ di tempo. Adesso ha iniziato una nuova avventura nel mondo del pickleball, uno sport molto in voga al di là dell’Oceano, nel quale molti ex atleti di successo hanno deciso di cimentarsi. Anche lì ha ottenuto risultati strabilianti: ha firmato un contratto della durata di 3 anni con la PPA, la Lega dei giocatori di pickleball, e ha raggiunto il 17esimo posto nel ranking mondiale.

Supersexy anche in Vietnam: non sbaglia mai un colpo

In questa nuova “nicchia” sportiva si è distinta, insomma, come già aveva fatto nel tennis. Ed è talmente popolare da avere addirittura lanciato sul mercato una racchetta con su inciso il suo nome.

Per il resto, la splendida Eugenie, o Genie, che dir si voglia, ha mantenuto le stesse abitudini di un tempo. Tra un torneo e l’altro continua infatti a mettere il dito nella piaga e a far girare la testa ai suoi sostenitori. L’ultima foto, per esempio, pur non essendo troppo “esplicita”, ha fatto venire il batticuore a molti di essi.

Il perché è presto detto: la Bouchard era in vacanza in Vietnam e si è goduta uno spettacolo di fuochi d’artificio sfoggiando un miniabito semplice ma molto sexy, un po’ in stile Lolita, se vogliamo. E i commenti e i like in calce a questo scatto, manco a dirlo, si sono letteralmente sprecati.