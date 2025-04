Pronostici Serie B 25 aprile ore 15:00: pronti a piazzare l’allungo decisivo

Serie B, ghiotta occasione per un Pisa non lontanissimo dall’obiettivo Serie A: i toscani affrontano il Brescia, a secco di vittorie casalinghe da settembre.

Il campionato cadetto “riparte” direttamente dalla trentacinquesima giornata, dopo che la trentaquattresima è stata rinviata lunedì scorso in segno di lutto per la morte del Papa (verrà recuperata il 13 maggio, a regular season terminata). Tutto “congelato”, dunque, in Serie B, il cui unico verdetto rimane la promozione aritmetica del Sassuolo, già certo da due settimane di disputare la massima serie l’anno prossimo.

Chi farà compagnia agli emiliani? La battaglia per l’altro pass diretto è ormai diventata una questione tra Pisa e Spezia, rispettivamente seconda e terza in classifica, separate attualmente da 7 punti. I toscani sentono da mesi profumo di Serie A, desiderata dal lontanissimo 1991. E l’entusiasmo della piazza non fa altro che confermarlo. Per raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile, tuttavia, servirà tenere la barra dritta in questo rush finale, visto che i liguri non sembrano avere alcuna intenzione di mollare la presa. In questo turno la squadra di Pippo Inzaghi scenderà in campo conoscendo già il risultato dello Spezia, impegnato nel lunch match a Frosinone, motivo per cui potrebbe dover fare i conti con un minimo di pressione se le Aquile dovessero avere la meglio sui ciociari. Un Brescia che però non vince in casa addirittura da settembre e che da novembre in poi ha collezionato a malapena 3 vittorie non può fare paura: il Pisa ha buone possibilità di far ritorno dalla Lombardia con i tre punti in tasca, fondamentali per continuare a tenere vivo il sogno Serie A.

Le previsioni sulle altre partite

È agguerrita pure la lotta playoff: dal settimo al decimo posto ci sono quattro squadre racchiuse in soli 4 punti e tra queste troviamo pure Bari e Modena, che si sfideranno nello scontro diretto del San Nicola.

I pugliesi sono reduci dall’importante vittoria con il Palermo, grazie alla quale hanno rilanciato le ambizioni ma dovranno fare attenzione agli emiliani, che proveranno a prendere l’ultimo treno per la postseason: prevediamo un match equilibrato, da almeno un gol per parte ed in cui verosimilmente i Galletti, imbattuti da dicembre davanti al proprio pubblico, riusciranno ad evitare la sconfitta.

Non si intravede un chiaro favorito neppure nello scontro salvezza tra Carrarese e Sampdoria: si può tuttavia dare fiducia ai blucerchiati, rinvigoriti dal successo con il Cittadella ma soprattutto dal ritorno di due degli eroi dello storico scudetto del 1991, Evani e Lombardo (allenatore e collaboratore) che hanno ricompattato l’ambiente e sono determinati a scongiurare l’incubo Serie C. Ha risollevato la testa anche la Salernitana in seguito al cambio di guida tecnica (via Breda e dentro Marino). I granata, terzultimi, possono compiere un bel balzo in caso di vittoria contro il fanalino di coda Cosenza, sempre più vicino alla retrocessione aritmetica dopo i mancati successi con Frosinone e Brescia. Tensione massima, infine, nell’altro scontro salvezza tra la Reggiana e il Cittadella: nessuna delle due sta brillando nelle ultime giornate e sono alte le probabilità che si annullino a vicenda in una gara da meno di tre gol complessivi.

Serie B: possibili vincenti

Salernitana (in Salernitana-Cosenza)

Pisa (in Brescia-Pisa)

Bari o pareggio (in Bari-Modena)

Sampdoria o pareggio (in Carrarese-Sampdoria)

Le partite da almeno due gol complessivi

Salernitana-Cosenza

Brescia-Pisa

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Bari-Modena

Carrarese-Sampdoria

La partita da meno di tre gol complessivi

Reggiana-Cittadella

Comparazione quote

La vittoria della Salernitana è quotata a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Gol” in Carrarese-Sampdoria è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai.

