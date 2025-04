Camila Giorgi, missione compiuta: il sogno è realtà

Camila Giorgi è riuscita, ancora una volta, a sorprendere i suoi follower con una mossa del tutto inaspettata: con il passato ha chiuso per davvero.

L’indiscrezione era stata lanciata già diverse settimane fa dal giornalista, sempre sul pezzo, Gabriele Parpiglia. È stato il primo in assoluto a sganciare la bomba e a far sapere al suo pubblico social che sull’Isola dei famosi, quest’anno, sarebbe sbarcata un’atleta molto famosa.

Quell’atleta risponde al nome di Camila Giorgi, l’ex tennista di origini marchigiane che ha lasciato il circuito all’incirca un anno fa. Da quel momento in poi, parole sue, non ha più impugnato una racchetta: ha iniziato a dedicarsi a tutt’altro, alle sue passioni in primis, e ad essere molto più presente sui social di quanto non fosse un tempo. Ha anche lasciato l’Italia per trasferirsi in Argentina, una terra che ha sempre esercitato su di lei un certo fascino in quanto Paese d’origine della sua mamma e del suo papà coach. Lì ha trovato l’amore: sta da qualche mese con il politico Ramiro Marra e pare, a giudicare da una Instagram story da lei condivisa poche settimane fa, che i due piccioncini siano in procinto di fare il grande passo.

Non prima, però, che la bella Camila si conceda l’avventura, forse sognata da sempre, sull’Isola più spiata d’Italia. Lo show dovrebbe avere inizio il prossimo 7 maggio e la Giorgi si trova, guarda caso, a Milano. Partirà molto probabilmente da lì, insieme ai suoi compagni di viaggio, per l’Honduras, dove si cimenterà per la prima volta in assoluto in delle sfide di sopravvivenza che metteranno a dura prova tanto il suo fisico, quanto i suoi nervi. Perché sulla spiaggia dei naufraghi vip, si sa, mantenere la calma è sempre l’ostacolo più grande.

Camila Giorgi, questo spiega tutto: lo ha fatto per ragioni logistiche

Ad ogni modo, non c’è ancora una conferma ufficiale della sua partecipazione, sebbene Parpiglia, nelle scorse ore, sia tornato a rivendicare la sua teoria.

Un preziosissimo indizio circa la veridicità della sua ipotesi è rintracciabile, però, nelle foto che Camila ha postato martedì sul suo profilo Instagram. Stava lasciando che i suoi capelli ricrescessero, ma adesso ci ha dato nuovamente un taglio. Una necessità “logistica”, per così dire, ben consapevole com’è del fatto che il sole e la salsedine potrebbero “danneggiare” la sua chioma e che un caschetto corto si gestisce molto più facilmente di uno lungo.

Non resta che aspettare di vederla tuffarsi dall’elicottero che generalmente lascia i naufraghi in prossimità dell’isola, dunque. E godersi questa Camila in una versione tutta nuova, decisamente inusuale per lei e per noi ma che, ne siamo certi, farà breccia sin da subito nel cuore degli appassionati dello show targato Mediaset.