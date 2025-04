Camila Giorgi, via i vestiti: svolta pazzesca

Camila Giorgi ha cambiato completamente vita e questa drastica decisione ne è la testimonianza: la foto certifica la sua incredibile svolta.

Le voci si rincorrono già da qualche mese a questa parte e lei, dal canto suo, non si è mai affannata a smentirle. Anzi, a quanti, servendosi del box delle domande, si sono incuriositi alla faccenda e le hanno chiesto se intendesse farlo per davvero, ha sempre risposto in modo fuorviante. Alimentando, di conseguenza, i rumors in questione.

Appare sempre più probabile, ad ogni modo, che il 7 maggio prossimo Camila Giorgi possa iniziare un’avventura nuova di zecca. Ha già cambiato fa un anno fa, più o meno, quando, all’improvviso, ha deciso che era giunta l’ora di mollare il tennis e di uscire di scena dopo aver immolato allo sport parecchi dei suoi anni più belli. Giusto il tempo di abituarsi all’idea di essere un’ex tennista, che già era in volo per l’Argentina, la terra che ha dato i natali ai suoi genitori e alla quale è sempre stata, per questo motivo, legata in maniera viscerale.

Adesso, però, si appresta a cambiare, ancora una volta, cornice. Già, perché sembra ormai certo che la campionessa di Macerata, che nel 2021 vinse il Masters 1000 di Montreal, sia pronta a togliersi i vestiti una volta per tutte. Non per uno shooting senza veli, ma per indossare, al posto degli abiti “civili”, bikini, shorts, crop-top e copricostume.

Camila Giorgi, qui gatta ci cova: galeotta fu la Galleria

I bene informati sapranno che quello di Camila è uno dei nomi in pole per il cast dei naufraghi dell’Isola dei famosi. Reality che, a giudicare dalle risposte che ha fornito ai follower in queste settimane, sembra stuzzicare, e molto, la sua curiosità.

C’è un altro motivo ancora, comunque, al di là dei commenti che ha fatto sui social network, per cui lo diamo ormai per certo. Lo scorso sabato la Giorgi si trovava a Milano: si è fatta fotografare all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II e tanto è bastato perché tutti, o quasi, supponessero che la sua trasferta in Italia fosse legata, per l’appunto, ad esigenze dettate dal reality. Lo show avrà inizio il prossimo 7 maggio, per cui, verosimilmente, Camila partirà presto, insieme ai suoi compagni d’avventura, proprio dal capoluogo della Lombardia.

Appare evidente, a questo punto, che abbia deciso di trascorrere la Pasqua nel Bel Paese proprio per questo motivo, per essere in zona quando, finalmente, scoccherà l’ora di questa nuova avventura. E alzi la mano, adesso, chi non vede l’ora di ammirarla in questa nuova ed inaspettatissima veste.