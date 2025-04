Gratta e vinci, è fatta: spopola il trucco del doppio zero

Gratta e vinci, il nuovo metodo sta spopolando in ogni dove e se ne dicono meraviglie: ecco come assicurarsi una vincita stratosferica.

È solo ed esclusivamente di una questione di fortuna, oppure esistono delle strategie ad hoc che permettono di aumentare le probabilità di scegliere, tra tanti, il Gratta e vinci più ricco? È da tempo immemore, oramai, che si cerca di dare, in tutto il mondo, una risposta concreta a questo interrogativo dalle mille implicazioni. E la verità è che nessuno, ad oggi, ne è venuto a capo. Segno che, probabilmente, non esiste alcun elisir di ricchezza.

In linea di massima tutti, o quasi, ne siamo consapevoli. Sperare non costa nulla, però, motivo per il quale milioni di giocatori continuano a tentare la fortuna a cadenza regolare e ad “illudersi” che certe accortezze possano garantire loro un premio più o meno cospicuo. C’è chi pensa che comprare i tagliandi sempre nello stesso punto vendita porti fortuna, per esempio, così come c’è chi è convinto che sia meglio investire nei Gratta e vinci in determinati giorni della settimana e del mese.

Di ipotetici trucchetti sulla falsariga di quelli appena citati potremmo elencarne a bizzeffe, insomma, ma è su un’altra strategia che vorremmo soffermarci oggi. C’è un ingegnere napoletano, infatti, che sostiene di aver trovato la quadra e di aver capito precisamente cosa sia necessario fare per far sì che i biglietti acquistati fruttino qualcosa.

Gratta e vinci, i numeri parlano chiaro

Iniziamo col dire che la sua teoria non riguarda i Gratta e vinci cartacei, ma quelli online. Quelli, più precisamente, in vendita sui siti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Secondo questo ingegnere napoletano, che ha esposto la sua teoria sul web, affinché il maggior numero di persone possibile potesse metterla in pratica, la fortuna sarebbe legata al codice di serie stampato sul biglietto stesso. Secondo questa ipotesi, i biglietti con il numeri di serie compreso tra 031 e 059 non frutterebbero alcunché: sarebbero perdenti, addirittura, 8 volte su 10. Sarebbero potenzialmente più fortunati, invece, quelli aventi un numero di serie compreso tra 001 e 031.

Una teoria che potrebbe funzionare, magari, ma non sempre e comunque e non in qualunque contesto, s’intende. Perché il principio fondamentale, quello che dovremmo ricordare sempre, è che la fortuna non agisce mai consapevolmente. Lo fa a caso, quando meno ce lo aspetteremmo. E potrebbe capitare, dunque, che decida di baciare qualcuno che ha comprato un tagliando con il numero di serie compreso tra 001 e 031. Ma questo non significa, naturalmente, che sia vincente di sicuro.