Buona Pasquetta 2025: immagini a tema da inviare su WhatsApp

WhatsApp, ecco una selezione di immagini da inviare in chat alle persone a te care per augurare loro Buona Pasquetta 2025.

Se Natale si fa con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, con chi si trascorre, allora, la Pasquetta? Ecco, in questo caso il discorso non è con chi, ma come. Se c’è una cosa che proprio non deve mancare, nel lunedì dell’Angelo, quella è senza ombra di dubbio l’allegria. La spensieratezza, la voglia di fare baldoria in compagnia delle persone che più ci fanno sorridere.

Che si opti per una scampagnata in campagna o per un pic-nic in riva al mare, per un’escursione in montagna o per una gita in una città d’arte, poco importa. L’essenziale è sorridere e spassarsela. E mangiare del buon cibo, perché che Pasquetta sarebbe, diciamoci la verità, se in tavola – o per terra, nel caso si scelga un pic-nic – non ci fossero un bel po’ di pietanze tipiche di questi giorni di festa? Casatiello, torta Pasqualina, frittata di pasta, frittata di Pasqua e chi più ne ha più ne metta. In barba al colesterolo e alla dieta.

Non hai la possibilità di trascorrere la giornata in allegria insieme alle persone che vorresti al tuo fianco? Ci dispiace, ma abbiamo comunque pensato di farti cosa gradita realizzando per te, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, delle immagini da inviare su WhatsApp ai cari ai quali vuoi augurare una buona Pasquetta 2025. Si tratta di “cartoline” a tema, ovviamente, che non sopperiranno all’assenza, magari, ma che un sorriso lo regaleranno di certo.

Pasquetta in compagnia, anche se a distanza

Questa immagine mette allegria solo a guardarla, non trovi? Se vuoi regalare un sorriso a qualcuno, usala pure: è assolutamente perfetta!

Uova e conigli: un classico senza tempo

Ai colori vivaci e allo stile cartoon dell’immagine precedente preferisci qualcosa di più sobrio e soft? Ecco a te un’immagine evergreen, perfetta per chi ama lo stile classico e discreto.

Un pic-nic nel lunedì più bello dell’anno

Quanti di voi, oggi, tempo permettendo, parteciperanno ad un bel pic-nic in mezzo alla natura? Tanti, probabilmente, il che rende questa immagine molto realistica e perfetta per gli auguri di buona Pasquetta.

Lunedì dell’angelo in riva al mare

Cambia la location, ma il pic-nic resta un cult nel giorno di Pasquetta. Soprattutto se come questo, allegro e in riva al mare. Un’immagine che è una coccola per i cuori che patiscono la distanza e il fatto di non poter trascorrere il lunedì dell’Angelo con i propri cari.

Pic-nic con filastrocca su WhatsApp

L’intelligenza artificiale ha creato per noi una filastrocca molto divertente: che ne pensi di farla girare su WhatsApp e di augurare buona Pasquetta a tutti in maniera un po’ diversa dal solito?