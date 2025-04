Pronostico Bologna-Inter: è un crocevia scudetto

Bologna-Inter è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non c’è davvero un attimo di respiro per un’Inter che continua a credere nel sogno Triplete. I nerazzurri infatti in settimana sono riusciti a resistere all’assalto del Bayern Monaco, imponendo il pari ai tedeschi (2-2) e staccando il pass per le semifinali di Champions League, dove affronteranno il Barcellona in una doppia sfida che ai tifosi della Beneamata fa venire in mente proprio il 2010, l’anno d’oro con José Mourinho in panchina.

La notte magica vissuta mercoledì scorso, tuttavia, va archiviata in fretta. C’è da pensare al campionato ed alla complicata gara di Bologna, un possibile turning point di questa Serie A. Dopo il successo sul Cagliari a San Siro (sardi battuti 3-1), l’Inter ha mantenuto il vantaggio di tre punti sull’unica inseguitrice, il Napoli. Ma rispetto ai partenopei gli uomini di Simone Inzaghi sono ancora impegnati su tre fronti e non hanno modo di tirare il fiato. Nella prossima settimana, ad esempio, è in programma la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan e dopo pochi giorni, prima del primo round con il Barcellona, i nerazzurri dovranno affrontare la Roma. Un passo falso, stando così le cose, sarebbe deleterio, dal momento che la squadra di Antonio Conte, oltre a scendere in campo una volta a settimana, ha anche un calendario sulla carta decisamente abbordabile.

Delle fatiche di coppa interiste proverà ad approfittarne il Bologna, che in casa non perde da dicembre e tra le mura amiche l’ha fatto solo una volta in stagione. I felsinei, ad un passo dalla finale di Coppa Italia – la semifinale di ritorno con l’Empoli sarà una formalità, avendo vinto l’andata 0-3 – avranno oltretutto voglia di riscattare la sconfitta patita domenica scorsa a Bergamo con l’Atalanta (2-0), soltanto la seconda nel 2025, che li ha fatto scivolare in quinta posizione. Un k.o. che ad ogni modo non ridimensiona assolutamente la squadra di Vincenzo Italiano, che prima della sfida con la Dea era una delle più in forma di tutta la Serie A.

Bologna-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Italiano deve fare a meno di Ferguson, Skorupski e Calabria, tutti infortunati. Si è fatto male pure Casale: l’ex Lazio salterà sia l’Inter che il ritorno con l’Empoli in Coppa Italia. A sinistra, in difesa, è ballottaggio tra Lykogiannis e Miranda, mentre sulla trequarti tornerà il preziosissimo Odgaard, la cui assenza si è avvertita parecchio a Bergamo. Il tecnico rossoblù confida infine nel recupero pieno di Castro, pronto a partire dal 1′.

Diversi dubbi di formazione invece per Inzaghi, costretto a far rifiatare qualcuno che ha speso tante energie in coppa, come Thuram. Il francese potrebbe essere sostituito da Arnautovic, in gol contro il Cagliari. Sulle fasce invece Zalewski e Carlos Augusto sono i due indiziati per prendere il posto di Darmian e Dimarco.

La sfida Bologna-Inter è in programma domenica alle 18:00 allo stadio "Dall'Ara" di Bologna

Il pronostico

Il Bologna è quinto per rendimento interno, oltre a vantare il quarto miglior attacco casalingo ma soprattutto la seconda miglior difesa nei match giocati davanti al proprio pubblico. La squadra di Italiano lo scorso gennaio ha già fermato l’Inter (2-2 a San Siro), che contro i rossoblù ha avuto la meglio solo una volta negli ultimi cinque precedenti tra campionato e Coppa Italia. Se c’è, insomma, una gara “trappola” per i nerazzurri da qui a fine maggio è proprio quella del “Dall’Ara”, considerando pure che gli uomini di Inzaghi hanno speso tanto contro il Bayern in Champions League. Un risultato positivo del Bologna non sarebbe una sorpresa.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic.

Il Bologna riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1