Auguri di Buona Pasqua, le immagini più belle da inviare su WhatsApp

Buona Pasqua 2025, abbiamo scovato e creato per te alcune immagini colorate e a tema da inviare ai tuoi cari a corredo dei messaggi augurali.

Uova e coniglietti, colombe e cioccolato. E ancora fiori e prati sconfinati. L’elenco degli elementi direttamente riconducibili alla Pasqua è molto più lungo di così, per la verità, ma in questa occasione ce lo faremo bastare. Anche perché basta tutto quello che abbiamo citato pocanzi, statene certi, per augurare ai nostri amici e parenti di trascorrere un giorno speciale.

Non potremo farlo personalmente con ognuno di loro, ma l’esistenza delle piattaforme social e dei servizi di messaggistica istantanea ci permette, per fortuna, di far fronte alla distanza nei modi più disparati. Nel caso in cui, quindi, vogliate dispensare gli auguri di Buona Pasqua a destra e a manca, perfino a chi si trova dall’altra parte del mondo, potreste avere bisogno di una selezione di immagini a tema, originali e colorate, da far circolare su WhatsApp a corredo di un messaggio ad hoc.

Ecco qui di seguito, allora, una piccola carrellata di immagini che ci sono parse particolarmente adatte allo scopo e perfette, in quanto tali, per stupire amici e parenti in occasione di questa ricorrenza così sentita e speciale. Non dovrai fare altro che sceglierne una, provvedere al download servendoti del tasto destro del mouse, salvarla sul tuo dispositivo e inviarla, a questo punto, ad amici e parenti, servendoti di WhatsApp o di qualunque mezzo di comunicazione tu preferisca.

Coniglietti che passione: un bacio a domicilio

Vuoi che una persona a te cara ti senta più vicina di quanto tu non possa fisicamente essere? Nessun problema: questa immagine, oltre ad essere tenerissima, esprime molto bene questo concetto. Il che la rende perfetta per degli auguri di Pasqua all’insegna della tenerezza.

Buona Pasqua a chi è lontano: con WhatsApp si può

Una famiglia riunita attorno ad una tavola imbandita è il sogno, presumiamo, di chiunque creda nella Pasqua. E questa immagine in stile cartoon, se vogliamo, lo rende possibile. Perché non inviarla, allora, sul gruppo WhatsApp che ogni famiglia, o quasi, ha creato affinché i suoi membri possano essere sempre in contatto?

Buona Pasqua senza fronzoli: il trionfo del minimalismo

La semplicità, a volte, è la chiave giusta. Come in questo caso. Perché eccedere con immagini stravaganti ed eccessivamente colorate, quando si può stupire il prossimo con una cartolina come questa, essenziale ma al tempo stesso raffinata?

C’è posta per te: dritto e conciso

Un palloncino a forma d’uovo e un dolce coniglietto. Non trovi anche tu che questa immagine sia irresistibile e perfetta, proprio perché tale, per far sentire la tua vicinanza alle persone a te care?