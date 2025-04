Camila Giorgi, il riflesso pericoloso accende i social: scollatura micidiale

Panico sui social network dopo la pubblicazione di questo scatto ad altissima temperatura: la scollatura vertiginosa ha lasciato i follower a bocca aperta.

Solo quando Mediaset annuncerà ufficialmente il cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi sapremo se è vero, come si vocifera già da mesi, che ci sarà anche lei. Quella tennista che tante gioie e soddisfazioni ci ha regalato negli anni e che, da ormai un anno a questa parte, ha voltato pagina e iniziato una nuova vita.

Una vita senza tennis, è doveroso sottolinearlo, avendo lei dedicato allo sport molti, moltissimi, anni della sua vita. Quello di Camila Giorgi è stato un cambiamento importante, dunque, a 360°. Anche perché, come se non bastasse, oltre ad avere appeso la racchetta al chiodo si è trasferita dall’altra parte del mondo. Adesso vive in Argentina, una terra con la quale ha sempre avuto un rapporto speciale perché ha dato i natali sia al suo papà che alla sua mamma. Si è perciò riconnessa, in un certo senso, con le sue radici.

E lì, in quel Paese alla quale era legata ancor prima di fare i bagagli e di trasferirvisi, ha trovato l’amore. Pare, a meno che non intendesse solo scherzare e attirare l’attenzione, che l’ex campionessa di Macerata sia in odor di matrimonio. Sta con un politico locale, Ramiro Marra, e, qualche settimana addietro, aveva pubblicato la foto di un abito da sposa in risposta ad un follower che le chiedeva se intendesse sposarsi o meno.

Esplosiva Camila Giorgi: il top scollatissimo nasconde una sorpresa

Non lo ha confermato ufficialmente, ma quello scatto è parso inequivocabile e sufficiente a testimoniare che l’ex tennista è ormai pronta, finalmente, a fare il grande passo.

In attesa di scoprire se Camila andrà effettivamente in bianco o meno, ci resta una certezza: la voglia di far girare la testa ai suoi follower non le è passata, anzi. Posta molto più frequentemente di quanto facesse in passato: foto, video di shooting, clip che la ritraggono mentre si allena. Di tutto un po’, insomma.

Solo che, qualche ora fa, ha superato il limite, pubblicando un autoscatto micidiale. La Giorgi si è scattata un selfie allo specchio mentre indossava un top scollatissimo, con degli inserti in seta, che valorizza un décolleté esplosivo. Che sarebbe frutto, come si vocifera, di qualche – legittimo – ritocchino estetico. E i like, manco a dirlo, si sono sprecati.