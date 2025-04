Salta l’estrazione del Lotto: c’è la nota ufficiale

Estrazione del Lotto, brutte notizie per gli aficionados del gioco: salta l’estrazione, si procederà ad una riprogrammazione del calendario.

I giocatori più esperti ed accaniti, in particolar modo quelli che tentano la fortuna ormai da anni, lo sanno da tempo. Se lo aspettano, nella maggior parte dei casi. Qualcuno di loro potrebbe non aver fatto caso, nonostante ciò, al calendario. E non essere consapevole, dunque, del fatto che la programmazione delle estrazioni del Lotto subirà qualche significativa modifica nei giorni a venire.

Nulla di allarmante, ovviamente. Solo che, in prossimità delle feste, come da prassi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato e adottato una determinazione direttoriale all’interno della quale si specifica, come sempre, in che modo cambierà la programmazione dei giochi. Che subirà delle modifiche, è doveroso sottolinearlo, in prossimità delle due imminenti feste che si celebrano nel Bel Paese e in occasione delle quali i giorni sul calendario si tingono di rosso.

“È necessario differire le date delle estrazioni del gioco del Lotto e dei giochi connessi alle estrazioni del gioco del Lotto del 25 aprile 2025 – si legge all’interno del provvedimento – del 1° maggio 2025, del 15 agosto 2025, del 1° novembre 2025 e del 26 dicembre 2025, perché ricadenti in giornate festive, nonché quelle del 26 aprile 2025, del 2 maggio 2025, del 3 maggio 2025, del 16 agosto 2025 e del 27 dicembre 2025, al fine di garantire la continuità progressiva dei concorsi”.

Lotto, come cambia il calendario con la determinazione direttoriale dell’ADM

In questo momento, essendo il Natale e Ferragosto abbastanza lontani nel tempo, ci limiteremo a soffermarci sulle estrazioni del gioco del Lotto che si sarebbero dovute svolgere nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio.

Nella prima di queste due date si celebra il giorno della Liberazione, ragion per cui non ci sarà nessunissima estrazione. Quella in programma per venerdì sarà recuperata l’indomani, 26 aprile, mentre quella del sabato slitta direttamente a lunedì 28 aprile. Stesso schema per giovedì 1° maggio, giorno in cui ricorre, invece, la festa dei lavoratori. L’estrazione del Lotto slitta di 24 ore e quella di venerdì 2 maggio si terrà, invece, sabato 3 maggio; quella del 3, infine, è spostata a lunedì 5 maggio 2025.

Per il resto, le modalità di gioco non subiranno alcuna variazione, così come gli orari. Più in là scopriremo, poi, come le festività italiane cambieranno il calendario delle estrazioni in concomitanza con il Ferragosto, con la ricorrenza di Ognissanti e, infine, con il Santo Natale, in maniera tale che non vi facciate trovare impreparati.