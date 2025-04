Sinner, non l’avesse mai detto: bufera social, c’è di mezzo pure Ceccon

Spunta anche il campione olimpico Thomas Ceccon nella “saga” che sta avendo come protagonista il numero 1 del mondo Jannik Sinner.

“Jannik è molto amato e viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere. E questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi. Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere”.

Con queste parole, qualche giorno fa, Federica Pellegrini aveva ammesso di non aver cambiato idea su Sinner. La Divina, ben consapevole di quello a cui sarebbe andata incontro, aveva dunque sottolineato, ancora una volta, come, a suo avviso, il caso doping che ha coinvolto il numero 1 del mondo abbia avuto un epilogo diverso da quello che avrebbe avuto se, al posto suo, ci fosse stato un qualunque altro atleta.

Parole forti, quelle dell’ex campionessa, che si è affrettata a sottolineare, però, di non avercela con Jannik, ma solo con il “sistema”. Peccato solo che la frittata fosse ormai fatta e che alle sue dichiarazioni abbiano fatto seguito, in men che non si dica, delle polemiche accesissime. Il membro del CIO in rappresentanza degli atleti si è addirittura ritrovata con la bacheca letteralmente intasata di commenti negativi e di critiche a lei rivolte. Una shitstorm in piena regola, insomma.

La Divina non arretra, e nella saga contro Sinner spunta pure Ceccon

Come purtroppo spesso accade – perché, diciamoci la verità, la libertà di espressione nel nuovo millennio è un lusso che non possiamo permetterci, con tutti gli haters che ci sono in giro – i tifosi di Sinner sono intervenuti per “difendere” il loro beniamino e gettare fango, di contro, sulla Divina.

Federica non si è lasciata intimorire, figuriamoci. Anzi, ha risposto a tono a tutti o quasi, anche a chi ha esagerato con le parole e l’ha insultata, perfino a chi le ha fatto notare che “ad hoc” si scrive così e non “ad ok”, come aveva fatto lei. Fino a che, ad un certo punto, non ha trascinato in questa bufera social anche Thomas Ceccon, con il quale la nuotatrice aveva avuto un diverbio dopo le Olimpiadi di Parigi.

“Quanto aveva ragione Thomas Ceccon”, ha scritto un utente, alludendo al fatto che il campione avesse affermato, qualche mese fa, di non ammirarla come persona, ma solo come atleta. “E chissà cosa pensa di questo caso… io lo so!”, ha replicato Federica, lasciando aperti numerosi interrogativi in merito. Segno che la saga, probabilmente, non è ancora finita.