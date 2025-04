Pronostico Southampton-Crystal Palace: prosegue il filotto di vittorie

Southampton-Crystal Palace è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per la seconda volta nelle ultime quattro stagioni il Crystal Palace avrà l’opportunità di giocare la semifinale di FA Cup. Il pass per Wembley, dove a fine aprile affronteranno l’Aston Villa per un posto nella finalissima, le Eagles l’hanno ottenuto sabato scorso, travolgendo i concittadini del Fulham a Craven Cottage: grazie ai gol di Eze, Sarr e Nketiah (0-3), la squadra di Oliver Glasner ha fatto un sol boccone degli avversari sfruttando praticamente ogni occasione utile per perforare la difesa dei Cottagers, il cui dominio del possesso palla si è rivelato sterile e fine a sé stesso.

Un successo che però non stupisce più di tanto se consideriamo che il Crystal Palace era reduce da 5 vittorie di fila tra le varie competizioni: i londinesi non perdono da metà febbraio e nell’ultimo mese e mezzo sono cresciuti a dismisura sotto un po’ tutti i punti di vista. Un vero peccato esserci riusciti così tardi: questo poteva essere l’anno giusto per uscire dall’eterno anonimato e lottare per un posto in Europa. Glasner, tuttavia, cercherà di tenere alta la soglia dell’attenzione nonostante il Palace sia dodicesimo, a -8 dal settimo posto.

I tre punti sembrano alla portata contro il fanalino di coda Southampton, ormai rassegnato da tempo alla retrocessione e già focalizzato sul prossimo campionato di Championship. I Saints, sempre guidati da Ivan Juric, perdono ininterrottamente da cinque turni: con soli 9 punti totalizzati finora, corrono il serio rischio di battere il record negativo del Derby County nella stagione 2007-08, in cui totalizzò a malapena 11 punti. Particolarmente disastroso il rendimento interno: in caso di nuovo k.o. con il Palace, i biancorossi diventeranno la terza squadra a perdere 10 partite di fila tra le mura amiche.

Come vedere Southampton-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

Southampton-Crystal Palace è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Contro un Crystal Palace così in salute, le speranze del Southampton di evitare l’ennesima sconfitta sono quasi prossime allo zero. Ipotizziamo un successo delle Eagles con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Southampton-Crystal Palace

SOUTHAMPTON (3-4-3): Ramsdale; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Bednarek; Sugawara, Ugochukwu, Aribo, Manning; Dibling, Sulemana, Onuachu.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guéhi; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3