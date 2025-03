Samba e bikini calienti: quelle voci sulla fiamma di Sinner

Bikini supersexy e miniabiti all’ultimo grido: così la fiamma di Jannik Sinner ha deciso di fare strage di cuori sui social network. E non solo…

Non uno sgarro, non una parola fuori posto. Maria Braccini ha affrontato la fine della relazione con il tennista del momento, Jannik Sinner, in un modo esemplare. Da vera signora. Il che, in tutta franchezza, è sempre meno usuale nell’era dei social, in quel mondo in cui le frecciatine e i dissing sono, oramai, all’ordine del giorno.

Alla bella influencer di origini toscane non è interessato, per fortuna, gettare fango sul ragazzo con il quale, nel bene e nel male, ha trascorso oltre due anni della sua vita. Ha fatto solo un piccolissimo accenno a quanto accaduto in un post pubblicato nel luglio del 2024: “Grazie a ognuno di voi – aveva scritto – per tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, soprattutto in quest’ ultimo periodo, ve ne sono immensamente grata. Spesso, leggendovi, ho avuto gli occhi lucidi, consapevole dell’ affetto e del supporto che mi avete dato”. “E poi… Come si dice? – aveva aggiunto, dulcis in fundo – Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un’altra che si apre“.

Per il resto, è stata impeccabile, tanto è vero che non ha mai rilasciato interviste o parlato della successiva storia di Jannik, finita anche quella, con Anna Kalinskaya. La classe, del resto, non è acqua. E lei elegante lo è stata sin dal principio, dimostrando di rispettare i tempi di Sinner e il modo in cui lo stesso intendeva gestire il difficile rapporto tra vita pubblica e vita privata.

Maria Braccini alla riscossa: vendetta “brasiliana”

Certo è che la fiamma, ormai ex, del numero 1 del mondo, non è rimasta lì, a piangere sul latte versato, per troppo tempo. In quello stesso post di luglio aveva fatto riferimento ad una “firma” e a dei nuovi progetti, ma non ha mai ufficializzato nulla.

Ha reso pubblico, invece, il fatto di aver continuato a viaggiare in lungo e in largo, cosa che sembra piacerle un sacco. L’ultimo viaggio è stato speciale: Maria è partita alla volta del Brasile proprio durante il Carnevale, ragion per cui presumiamo che se la sia spassata un mondo. Così come se la sarà spassata chi si è imbattuto in lei, vestita di soli bikini microscopici o mini abiti da samba.

E chissà se questi outfit saranno piaciuti anche a Thomas Ceccon, che si vocifera essere particolarmente interessato alla Braccini. Lui non la segue su Instagram, mentre lei, che segue solo un’ottantina di persone, lo ha inserito, pensate un po’, nella ristrettissima cerchia di profili da tenere d’occhio. Se son rose fioriranno, ma vai a capire quando…