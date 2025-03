Nuovo Gratta e Vinci da capogiro: 5 milioni di premio

Arrivano due nuovi Gratta e vinci in un colpo solo: i premi in palio sono da urlo, è già caccia al tagliando vincente in tutta Italia.

Se hai amato i precedenti, non potrai non perdere la testa anche per loro. Soprattutto perché anche solo il nome della “famiglia” di Gratta e vinci a cui appartengono è, di per sé, una garanzia. Già, fanno parte proprio di quella serie lì, quella che paga la maggior parte delle volte e che non ha mai deluso i giocatori in cerca di fortuna.

Parliamo del Miliardario, che resta, ad oggi, una delle lotterie istantanee più amate in assoluto. Una famiglia che, a partire da oggi, annovera al suo interno due nuovi biglietti che, ne siamo certi, varrà la pena acquistare. Iniziamo col dire che il primo si chiama Miliardario New e che andrà ad inserirsi nella fascia low cost. Ha un costo di soli 5 euro, ma promette comunque premi da capogiro, nel solco della tradizione propria di questa lotteria istantanea. Nella peggiore delle ipotesi si vincono solo 10, 15, 20, 50 o 100 euro, ma nel mezzo ci sono molte altre opportunità.

Nella scala dei premi troviamo anche 200, 500, 1000, 5mila, 20mila, 100mila euro e 250mila euro, più il premio finale, quello al quale tutti, manco a dirlo, punteranno. Investendo solo una banconota da 5 euro sarà possibile vincerne 500mila, il che rende il nuovo Gratta e vinci Miliardario New particolarmente interessante ed appetibile. Esattamente come, del resto, il secondo grattino che si appresta ad entrare in questa nuova e bellissima famiglia di lotterie istantanee.

Due nuovi Gratta e vinci in famiglia: il Miliardario si allarga

Il secondo tagliando altro non è che una versione “extralarge” del precedente grattino, tanto è vero che si chiama Maxi Miliardario New. Al pari del precedente, offre un ventaglio davvero variegato di potenziali vincite.

Il costo di un singolo biglietto, però, è più elevato: parliamo di 20 euro, ma va da sé che, spendendo in partenza una cifra più alta, i premi in palio siano ancor più ghiotti di quelli su cui ci siamo soffermati prima. La vincita più bassa, in questo caso, ammonta a 40 euro, che è comunque il doppio della somma investita nell’acquisto. I giocatori potranno vincere, in alternativa, 50, 100, 200, 500, 1000, 10mila, 20mila, 50mila, 100mila, ma aspettate di sapere quale sia il premio massimo in palio.

I più fortunati potranno mettere le mani, udite udite, su un vero e proprio tesoro: parliamo di 5 milioni di euro, che è tantissimo per un tagliando facente parte di questa fascia di prezzo media. In alternativa, c’è il secondo premio, che garantisce un tesoro pari a 2 milioni. Di motivi per dare fiducia a questi due nuovi Gratta e vinci, insomma, ce ne sono a bizzeffe. E non resta, a questo punto, che dar loro un’opportunità.