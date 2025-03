Dramma Schumacher, notizia terribile: dolore immenso

Michael Schumacher, ecco come stanno davvero le cose: l’ultima notizia è un pugno in faccia per tutti i sostenitori del campione di Formula 1.

La famiglia gli ha fatto scudo sin da subito. Sin dal giorno in cui quel maledetto incidente sugli sci gli ha cambiato improvvisamente la vita. La moglie e i figli sono riusciti, per tutto questo tempo, a proteggerlo, ad evitare che si speculasse sulle sue condizioni di salute e che il mondo guardasse Michael Schumacher in maniera diversa da come aveva sempre fatto.

Di fughe di notizie ce ne sono state pochissime, al punto che, oggi, nessuno ha idea di come stia realmente l’indimenticabile campione della Formula 1. Qualcosa, nei giorni scorsi, è però trapelato. A fornire qualche dettaglio in più è stato un cronista tedesco, molto vicino alla famiglia del plurititolato campione, che ha rilasciato una lunga intervista alla tv RTL. Il suo nome è Felix Gorner e nessuno, prima di lui, si era soffermato in modo così accurato sui dettagli della nuova vita dell’ex ferrarista.

A sentir Gorner, come in tanti avevano ampiamente immaginato, Schumacher non è autonomo. Avrebbe bisogno, anzi, di costanti cure giornaliere. “Michael è totalmente dipendente dall’assistenza continua – ha detto, nello specifico, il giornalista tedesco – Ha smesso di comunicare attraverso la parola, non riesce più a esprimersi verbalmente. È una realtà molto dolorosa da accettare”.

Schumacher, l’ipotesi è confermata: è così che stanno davvero le cose

Secondo Gorner, dunque, il pilota non sarebbe più in grado di parlare. Ipotesi tutta da confermare ma piuttosto verosimile, se si pensa a quanto grave sia stato l’incidente in montagna in cui Schumacher è rimasto coinvolto ormai dieci anni fa.

Il giornalista tedesco ha aggiunto, successivamente, che non sarebbero più di venti le persone autorizzate ad avvicinarsi a Michael. I soli a poterlo fare sarebbero gli amici di sempre, i familiari e gli operatori sanitari. L’ingresso in casa è interdetto, dunque, a chiunque si avvicini alla dimora di famiglia senza averne l’autorizzazione.

“Credo che sia la scelta più giusta -ha osservato il giornalista, infine, durante l’intervista rilasciata alla tv RTL – I suoi cari hanno sempre gestito con discrezione ogni aspetto della sua vita personale, e non hanno mai fatto eccezioni neanche dopo l’incidente”. Ed è incredibile come, nonostante la tragedia di Schumacher sia per ovvie ragioni rimasta sotto i riflettori per tanto tempo, la sua famiglia sia comunque riuscita a mantenere tutto questo riserbo nel rispetto di Michael.