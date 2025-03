Soldi sicuri: è qui che devi comprare i tuoi Gratta e vinci

Gratta e vinci, meglio farlo qui e non altrove: se seguirai questo consiglio, la vincita che sogni da tempo sarà finalmente assicurata.

Immaginate la scena. Siete lì, che con una monetina o con delle chiavi raschiate via la patina argentata da un biglietto della lotteria istantanea per poi rendervi conto, all’improvviso, di essere diventati ricchi. Molto ricchi. Di aver vinto una cifra stellare che sarà più che sufficiente a farvi vivere senza grilli per la testa per il resto dei vostri giorni.

Ecco, è questo che ha provato, nello scorso mese di febbraio, una donna del Texas, che un giorno qualunque aveva comprato un grattino e scoperto che la sua vita sarebbe cambiata da così a così. Sotto la patina che ricopriva i simboli del suo biglietto c’erano nientepopodimeno che 83,5 milioni di dollari, una somma stratosferica, fantascientifica. Peccato solo che, a quasi due mesi di distanza da quell’inaspettatissimo colpo di scena, la fortunatissima giocatrice di Austin non abbia ancora potuto mettere le mani sul suo premio.

Tra lei e la ricchezza che pure le spetterebbe di diritto c’è di mezzo un problema grosso, grossissimo. Un problema dal quale gli aspiranti milionari potrebbero imparare, a loro volta, una lezione molto preziosa. Ma andiamo per gradi, senza saltare alle conclusioni, iniziando dal principio. Dal motivo per cui, cioè, alla donna in questione non è ancora stato permesso di reclamare la sua vincita.

Gratta e vinci, non fare questo errore: potrebbe essere fatale

La Texas Lottery Commission ha già riferito alla donna che quella vincita, molto probabilmente, non sarà mai pagata. La ragione è presto detto e i Texas Rangers stanno addirittura indagando su quanto accaduto, nella speranza di venirne a capo.

Il problema sarebbe da imputarsi al fatto che la donna, che preferisce rimanere anonima, ha comprato il suo Gratta e vinci servendosi di un’app, ossia Jackpocket. Lo ha regolarmente pagato 20 dollari, ma il fatto è che questo servizio mobile, che vende grattini in cambio di una piccola commissione, sarebbe, per il Senato del Paese, illegale. Il che rende rende nullo, di fatto, il biglietto da lei, inconsapevole di tutto, acquistato.

“Mi trattano come la cattiva”, ha detto la donna a Nexstar, rivelando di essere pronta a tutto pur di far valere le proprie ragioni. Il suo avvocato si sta già muovendo e si è detto disposto a tutto, pur di tutelare la sua assistita e di fare in modo che possa riscuotere la sua vincita. Capita, allora, la lezione? Nel dubbio, è meglio comprare i Gratta e vinci sempre e solo presso le ricevitorie e le concessionarie online autorizzate: non si sa mai…