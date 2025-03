Tennis, si nota solo quello: lo scatto infiamma il web

Tennis, così l’ultimo scatto ha rubato il cuore dei follower: il dettaglio provocante ha mandato in tilt i social network e i seguaci della bella Federica.

Matteo Berrettini, non c’è che dire, ha fatto un grosso, grossissimo, cambiamento. Dopo aver avuto accanto a sé due donne more – prima Ajla Tomljanovic, poi Melissa Satta – si è invaghito di una bella bionda. E se in precedenza era molto meno cauto quando si trattava di relazioni amorose, adesso si guarda bene dal mettere tutto in pubblica piazza.

Ha decisamente imparato la lezione dopo la storia, finita malissimo, con l’ex velina di Striscia la notizia. Quella parentesi gli è servita proprio per capire che gli affari privati è meglio che rimangano tali e che è pericoloso, in alcuni casi, lasciare che il prossimo vada a ficcanasare dove non deve. Ecco spiegato, quindi, perché nulla o comunque poco si sappia relativamente alla sua nuova – si fa per dire, stanno insieme da più o meno un anno – relazione amorosa con una ragazza che non c’entra nulla con il mondo dello sport.

Dopo aver frequentato una tennista e una showgirl legata a doppio filo all’universo sportivo, il romano sta con una modella ed influencer. Lei è Federica Lelli, che molti di voi ricorderanno per via della sua precedente relazione con il cantante Ultimo. Tra lei ed il campione azzurro sembrerebbe filare tutto liscio come l’olio, ma i due ragazzi avrebbero deciso, così pare, di tenere un profilo bassissimo.

Che bella Federica: il vedo-non-vedo strega i follower

Nessuno dei due ha mai pubblicato foto di coppia: i soli scatti che li ritraggono insieme sono un po’ datati e sono stati “rubati” dai paparazzi in cerca dello scoop dell’anno.

Nel suo profilo, è vero, non c’è traccia di selfie col campione, ma il feed pullula, di contro, di scatti in cui la Lelli compare in tutto il suo splendore. Una bellezza acqua e sapone, se vogliamo, ma intrigante e coinvolgente. Come coinvolgente è stato, senza ombra di dubbio, l’ultimo carosello postato da lady Berrettini, che in questo momento si trova in vacanza a Lisbona.

In questo scatto Federica sfoggia un outfit discreto e semplicissimo, total black, caratterizzato però da un dettaglio sul quale tutti, per ovvie ragioni, si sono soffermati. Si nota, e anche tanto, la trasparenza della sua maglietta, che in un attimo è diventata il punto focale di questa foto. Una foto che è proprio come è lei: sobria, semplice, ma decisamente stuzzicante.