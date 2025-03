Sinner out si consola così: due nuovi bolidi nel suo garage

Due nuovi ed insoliti gioielli fanno bella mostra di sé, adesso, nel garage del numero 1 del mondo: ecco per cosa ha optato Jannik Sinner.

Gli Emirati Arabi, l’Andalusia, la California. Ne sono state dette e scritte di tutti i colori, sul suo conto, nelle ultime settimane, ma nessuna delle ipotesi messe sul piatto in questo lasso di tempo si è rivelata corrispondente al vero. Jannik Sinner non volerà in nessuno dei Paesi che abbiamo appena elencato. Non è in nessuno di questi luoghi che si allenerà in attesa che arrivi, finalmente, il fatidico 4 maggio.

Il campione altoatesino ha deciso, al contrario, di “giocare in casa”. Non ha optato per una destinazione esotica, ma per la solita, e probabilmente rassicurante, Montecarlo. Il Principato lo conosce come le sue tasche ed è qui che, formalmente, risiede, per cui ha ritenuto, evidentemente, che fosse il luogo migliore in cui fermarsi e aspettare che i tre mesi di squalifica passassero. E nella città monegasca ha messo in piedi, in queste settimane, una routine perfetta, da giocatore in stand by.

Intanto, per cominciare, ha aggiunto due nuovi bolidi al suo garage. Molti tifosi riferiscono di averlo incrociato in città, infatti, a bordo di due mezzi decisamente inusuali: una Vespa rossa, cosa assai strana per un amante delle quattro ruote come lui, e un monopattino elettrico. Non c’è bisogno di scomodare Stelvio e Ferrari, del resto, quando i chilometri da percorrere sono solo 3, come quelli che separano la sua abitazione, in boulevard Princess Grace, dalla palestra in cui si sta allenando.

Peccati di gola e autoregali: la “nuova” vita del numero 1 del mondo

Il suo mondo, in questo momento, è completamente racchiuso in questi tre chilometri. Ogni giornata, come ha rivelato il quotidiano La Repubblica, è scandita da una serie di azioni oramai divenute irrinunciabili per il numero 1 del mondo.

La colazione alla pasticceria Cova, per esempio, a base di un peccato di gola: una brioche, perfetta per iniziare il dì con la giusta carica. Due chiacchiere con i tifosi, un selfie, un autografo e poi subito di nuovo in sella per raggiungere il World Class Fitness Club, la palestra in cui si sta mantenendo in forma. A pranzo e a cena, fa la spola tra un quartiere e l’altro, per diversificare i pasti e, soprattutto, la routine.

Tra il sushi di Izakaya, la pasta da Giacomo e Cipriani – ma, in questo ultimo caso, solo a pranzo per evitare la folla – non ha che l’imbarazzo della scelta. Non vive la notte monegasca, preferisce dormire: anche 12 ore a notte che dormendo, si sa, il tempo passa più veloce. E il giorno del suo ritorno in campo, così, sarà un pelino più vicino.