Nozze in vista per Camila Giorgi: quella volta che il matrimonio saltò

Il gesto di Camila Giorgi è stato più che eloquente: l’ex campionessa marchigiana si appresta ad andare (di nuovo) in bianco.

Neanche il tempo di conservare le racchette che già Camila Giorgi era a bordo di un aereo che viaggiava alla volta dell’Argentina. Lì, nel Paese in cui sono nati la sua mamma e il suo papà, ha deciso di stabilirsi, dopo gli anni trascorsi in giro per il Tour avendo come base l’Italia. Ed è sempre lì che ha iniziato una nuova vita, diversa in tutto e per tutto dalla precedente.

Adesso che il tennis non la impegna più tutti i giorni – non la impegna proprio, per la verità, avendo lei ammesso di non aver più toccato una pallina dal giorno del ritiro – può dedicarsi, finalmente, a tutto quello che, per forza di cose, aveva dovuto sacrificare. La moda, tanto per cominciare, ma anche i social network, dove è molto più presente di quanto non fosse un tempo. Ed è proprio grazie alla sua presenza su Instagram che abbiamo scoperto, di recente, molte cose che non sapevamo sul suo conto.

Di tanto in tanto, infatti, l’ex tennista marchigiana inserisce tramite stories il box delle domande, lasciando che i suoi follower la tempestino di interrogativi. Molti di loro si sono mostrati interessati alla sua nuova vita e all’eventualità che partecipi ad un reality show, ma qualcuno, proprio nel fine settimana, le ha rivolto una domanda molto più intrigante.

Camila Giorgi ci riprova: presto sposa

L’utente in questione, senza fare giri di parole, le ha chiesto espressamente se stesse pensando al matrimonio. E Camila, anziché rispondere a parole, ha caricato la foto di un bellissimo abito da sposa, lasciando che fosse il vestito a parlare per lei.

Molto probabilmente, quindi, la Giorgi si appresta a convolare a nozze con Ramiro Marra, il politico argentino che ha incontrato poco dopo essersi trasferita a Buenos Aires. Non sarebbe la prima volta, per la verità, che l’ex campionessa marchigiana va in bianco. Qualche anno fa ci era andata vicina: stava per sposare il collega Giacomo Maccini, ma poi, proprio ad un passo dal sì, i due ragazzi avevano deciso di separarsi e di imboccare due strade diverse.

Nessuna informazione era trapelata a riguardo, per cui nessuno ha mai saputo come mai il matrimonio fosse saltato. La speranza, quindi, è che questa, ammesso che ci siano effettivamente delle nozze all’orizzonte, come ha lasciato intendere la diretta interessata, possa essere la volta buona.