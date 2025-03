Gratta e vinci, se il trucco viaggia su Google Maps

Gratta e vinci, la sola cosa che devi fare è avviare Google Maps: a quel punto, sarà “lui” a condurti dritto dalla dea bendata.

Una nuova teoria, nei giorni scorsi, ha preso piede, spopolando tra quanti sono costantemente in cerca di trucchi e suggerimenti per scovare la dea bendata. L’ipotesi in questione riguarda solo ed esclusivamente una fascia del gioco d’azzardo, vale a dire quella dei Gratta e vinci.

Secondo questo metodo, le cui origini “scientifiche” non sono ancora ben note, uno dei sette giorni della settimana sarebbe, teoricamente, più fortunato degli altri. Si tratta della domenica, giorno in cui, a sentire i fautori e i sostenitori di questa teoria, non troppo verosimile a dirla tutta, ci sarebbero maggiori possibilità di imbattersi nella fortuna e di beccare quindi, tra tanti, il tagliando della lotteria istantanea contenente il premio più alto. Ma se pensate che questa sia la sola ed ultima frontiera, in fatto di strategie relative al gioco d’azzardo, vi sbagliate.

Un’analisi approfondita del world wide web e degli spazi di confronto riservati ai “cacciatori di fortuna” ci ha rivelato, al contrario, che ultimamente sarebbe piuttosto gettonata un’altra teoria ancora. Una teoria che non ha a che vedere, stavolta, con i giorni della settimana, ma con la geografia. E se siete curiosi di scoprire di cosa, più precisamente, si tratti, non dovete fare altro che continuare a leggere: ne rimarrete, ne siamo certi, sorpresi. Molto sorpresi.

Gratta e vinci, vuoi raggiungere la tua destinazione? Dipende tutto da questo

L’ipotesi in questione, meglio dirvelo con un certo preavviso, sconfina quasi nella superstizione. Secondo questa idea, peraltro molto gettonata, alcune ricevitorie e tabaccherie sarebbero più fortunate di altre per via della loro posizione geografica.

Si tratterebbe, udite udite, di quelle poste nelle immediate vicinanze di chiese, o anche di santuari. Di qualsiasi luogo di culto, insomma, senza preferenza alcuna per religioni e culture. Secondo i dati raccolti da chi ha formulato questa ipotesi, infatti, nei punti vendita vicini a luoghi di questo tipo si sarebbe registrato un più alto numero di vincite.

E sarà anche vero, magari, ma da qui a pensare che certe tabaccherie e ricevitorie possano essere più fortunate di altre solo per questo motivo, ce ne passa. La verità, in definitiva, è che, almeno nella maggior parte dei casi, non importa dove, e non serve quindi avviare Google Maps in cerca della ricevitoria più vicina che soddisfi questi requisiti. Non importa nemmeno quando, men che meno come, perché se c’è una cosa che la dea bendata ci ha sempre dimostrato è che la casualità è il solo principio che regoli e determini le sue scelte e le sue azioni.