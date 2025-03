Gratta e vinci, colpo di scena: con la messa a punto cambia tutto

Gratta e vinci, il “restyling” ha prodotto delle conseguenze completamente inaspettate: niente è più uguale a prima.

Si dice che la dea bendata colpisca quando meno te lo aspetti. E, a pensarci bene, non c’è niente di più vero. La storia pullula di racconti dai quali si evince chiaramente che la fortuna, nella maggior parte dei casi, si palesa in circostanze e situazioni assurde. Quando niente, ma proprio niente, lascerebbe presagire che qualcosa stia per cambiare in maniera così repentina.

Il protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi non avrebbe mai potuto immaginare, per esempio, che quello sarebbe stato il giorno della sua svolta. Non lo aveva pianificato, non lo aveva sognato. Ci sperava, certo, ma non poteva mica sapere che questo piccolo “miracolo” sarebbe avvenuto secondo le modalità che ci apprestiamo ad illustrarvi, no?

La giornata del 19 marzo era iniziata, per lui, senza alcun colpo di scena. Quel giorno si sarebbe dovuto recare al lavoro, ma avrebbe dovuto incastrare, tra un impegno e l’altro, anche un appuntamento improrogabile. La sua automobile aveva bisogno di una bella messa a punto, ragion per cui, nell’arco della giornata, avrebbe dovuto portarla presso la sua officina di fiducia affinché qualcuno provvedesse a cambiare tutte e quattro le gomme della sua vettura.

Gratta e vinci, il cambio è capitato al momento giusto

Mentre l’officina si occupava di sostituire gli pneumatici, Paul Rush, è questo il suo nome, si è recato in un negozio per ingannare un po’ il tempo. Alla stazione di servizio di Front Royal, a una settantina di miglia circa da Washington, ha dunque preso la decisione che gli ha cambiato una volta per tutte la vita.

Ha comprato un Gratta e vinci della serie Black Diamond Dazzler e, senza essersi creato alcuna falsa illusione, ha iniziato a raschiar via la patina argentata per scoprire cosa la dea bendata gli avesse riservato quel giorno. Ci è voluto un po’ perché realizzasse che quello era il giorno che aspettava da una vita intera. Che, da quel momento in poi, avrebbe avuto a disposizione ciò che gli occorreva per risolvere tanti dei problemi che attanagliano normalmente la gente comune.

Rush ha vinto, udite udite, ben 250mila dollari. E non avrebbe mai avuto la possibilità di mettere in tasca questa cifra abnorme, se la sua automobile non avesse avuto bisogno di una messa a punto e di un cambio gomme. La dea bendata aveva architettato tutto e il suo piano, ancora una volta, è stato infallibile.