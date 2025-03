Berrettini, doppietta “piccante”: galeotta fu Miami (un’altra volta)

La rivelazione di Matteo Berrettini non è altro che la conferma che molti aspettavano: il lupo perde il pelo, ma non il vizio.

Avrebbero potuto incontrarsi dappertutto. A Milano, tanto per cominciare, dove lei vive con suo figlio Maddox. O anche a Roma, considerando che l’ex velina si recherà molto spesso, quasi sicuramente, nella Capitale, per questione lavorative. Ma no, non è andata così. Il loro primo incontro, quello fatale, avvenne a molti chilometri di distanza dall’Italia.

Chi ha seguito dall’inizio la love story più chiacchierata del 2023 ricorderà senz’altro che la scintilla, tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, era esplosa nientepopodimeno che a Miami. Proprio dove, qualche giorno fa, il martello romano è arrivato insieme al resto del suo team per l’annuale appuntamento con il Masters 1000 della Florida. E dove, in seguito a quell’incontro, aveva più volte fatto ritorno in compagnia della bella showgirl, che è rimasta al suo fianco per quasi un anno.

Di quella storia d’amore, osteggiata in tutti i modi possibili e immaginabili dal grande pubblico, non è rimasto più nulla. L’ex velina di Striscia adesso sta con Carlo Berretta e il tennista, invece, ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Federica Lelli. La città in cui si conobbero, invece, è rimasta quella di sempre. La solita, vivacissima, Miami, un luogo che Berrettini, per i motivi che comprenderete da qui a breve, sembrerebbe conoscere molto bene.

Berrettini, consigli per gli “acquisti”: lui sì che se ne intende…

Qualche giorno fa, nell’ambito di un’intervista piuttosto informale rilasciata nell’ambito del secondo Masters 1000 della stagione, a Matteo è stata rivolta una domanda goliardica che ha però scoperchiato, come si suol dire, il vaso di Pandora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Overtime Tennis (@overtimetennis)



Quando gli è stato chiesto quali fossero le tre cose da fare assolutamente a Miami, Berrettini si è guardato intorno per accertarsi che il suo manager non stesse ascoltando e ha sganciato una vera e propria “bomba”. Ha suggerito agli utenti in ascolto un esclusivo club privato che, a giudicare dal modo in cui il romano ha gesticolato, sarebbe un posto parecchio “interessante”. E tanto è bastato perché gli internauti, per mezzo dei commenti, iniziassero a “beccare” The Hammer.

Qualcuno ha scritto che, alla luce di questo consiglio, è evidente perché Matteo vinca poco. Qualcun altro, invece, rispolverando la storia con la Satta, ha scritto che è lì che l’ha incontrata e che tutti sanno, di conseguenza, cosa combini ogni volta che si reca a Miami. Una confessione che voleva essere goliardica ma che ha generato, come spesso accade, un’infinita serie di insinuazioni.