Paola Egonu e il campione dell’Inter: il segreto è venuto a galla

Paola Egonu, adesso lo sanno tutti: il sogno nel cassetto dell’opposto di Cittadella è da poco diventato di dominio pubblico. Ecco di cosa si tratta.

In campo è tutta d’un pezzo. Anche nella vita di tutti i giorni, per la verità. Alessandro Cattelan, però, è stato bravissimo a far sì che Paola Egonu si sentisse a suo agio e che si aprisse, al suo cospetto, come poche volte ha fatto nella sua vita. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un’intervista esilarante, a tutto tondo, nel corso della quale l’opposto di Cittadella si è divertita come non mai.

Il padrone di casa, come da sua abitudine, le ha rivolto le domande più svariate. Le ha chiesto, per esempio, quale fosse, nella pallavolo, il ruolo più difficile di tutti. Ed è stato in quel momento che la Egonu, fidanzata da oltre un anno con il collega Leonardo Puliti, si è lasciata andare ad un’interessantissima disamina sui vari ruoli propri del volley. Dimostrando di nutrire una certa “compassione”, in senso lato, per le colleghe centrali.

Questo perché, a suo avviso, mentre tutte le altre possono fare i “capricci”, “loro hanno il compito peggiore di tutti: può capitare anche che in partita non tocchino un pallone. Io devo badare ad attaccare e voglio sempre la palla, a loro nessuno dà udienza… è loro il ruolo più complicato”. Dopo la lunga dissertazione sullo sport che ha fatto di lei una campionessa di fama mondiale, Cattelan è poi riuscito a dirottare la conversazione su un’altra dimensione.

Paola Egonu lascia tutti di sasso: lo vuole conoscere

A quel punto, infatti, ha ritenuto che fosse doveroso spaziare e scucire alla Egonu, splendida nel suo abito nero, qualche rivelazione un po’ più succosa. Paola lo ha fatto contento, tanto è vero che si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni piuttosto inaspettate.

Non è una sorpresa e non è certo una novità che il suo cuore batta, calcisticamente parlando, per l’Inter. “Mio padre è milanista – ha raccontato, ancora una volta, la stella mondiale del volley azzurro – adesso non se la passa troppo bene… l’Inter mi è sempre piaciuta anche se ammetto di non avere grossi ricordi del triplete del 2010, tanto che non mi dispiacerebbe se dovesse arrivarne un altro quest’anno…”. Nel triplete, insomma, la bella Paola ci spera, come del resto tutti i tifosi.

Ma non è finita lì. Già che c’era, ha aperto ulteriormente il cassetto dei desideri, rivelando a gran sorpresa di avere un sogno del quale non avevamo assolutamente idea. La Egonu ha rivelato di voler conoscere il campione Lautaro Martinez. “Per noi interisti è più di un simbolo”, ha concluso l’opposto. E chissà che questo incontro, dopo le sue parole, non possa finalmente esserci.