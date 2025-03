Dramma totale per Hamilton: non era mai successo in questo secolo. Un record negativo per il pilota della Ferrari

Delusione. Tantissima. Per chi si aspettava un inizio diverso e per si è alzato all’alba per vedere il debutto di Lewis Hamilton sulla Ferrari. Decimo posto, qualche screzio con il box, e la sensazione che le cose non possano migliorare così, da un momento all’altro.

In Australia per Lewis è andata male, nonostante lui avesse detto in precedenza che ci sarebbe sicuramente voluto per tempo per capire la macchina e tutti i meccanismi della Ferrari. E qualche indicazione importante era arrivata anche con le qualifiche, sicuramente non all’altezza. Il tutto poi si è materializzato in gara, con una prova molto al di sotto delle aspettative e con un record non invidiabile di questo secondo. Andiamo a vedere quale.

Dramma totale per Hamilton: ha fatto peggio di tutti

Negli ultimi 25 anni, quindi dal 2000 in poi, nessuno al debutto in Ferrari aveva chiuso la propria gara al decimo posto. Massa nel 2006 si era piazzato nono, Sainz nel 2021 ottavo. Solo Badoer, dal 2000 in poi, è riuscito a fare peggio, nel 2009, ma era un collaudatore e non un pilota ufficiale salito in macchina per sostituire Felipe Massa.

In due occasioni, Raikkonen e Alonso, la Ferrari con un pilota alla prima uscita ha vinto. Parliamo comunque di epoche diverse. E andando indietro nel tempo, c’è uno che ha fatto assai peggio di Hamilton che, però, poi, ha vinto davvero tutto. Al debutto con la scuderia di Maranello infatti, Michael Schumacher non era riuscito nemmeno a portare a termine la sua gara – spiega formulapassion.it -. A Melbourne, infatti, nel 1996, a causa di un problema ai freni il pilota tedesco dovette ritirarsi quando era virtualmente sul podio. Speriamo possa essere di buon auspicio per il futuro di Lewis, anche se pure in questo caso parliamo di una macchina totalmente diversa, molto competitiva, e ricordiamo poi tutti com’è andato a finire quel Mondiali e quelli successivi.