Camila Giorgi, tutto da rifare: situazione sottosopra

Camila Giorgi, nelle ultime ore è successo praticamente di tutto: così un tornado si è improvvisamente abbattuto sull’ex tennista di Macerata.

Giusto il tempo di consegnare la documentazione alla Wta, affinché il suo ritiro venisse formalizzato, che già Camila Giorgi era a bordo di un aereo che l’avrebbe portata a migliaia e migliaia di chilometri dall’Italia. L’ex tennista marchigiana si è trasferita sin da subito in Argentina, il paese natale dei suoi genitori, dove, a quanto pare, ha iniziato una nuova vita.

Una vita che non c’entra nulla con quella precedente, come si evince dal fatto che la campionessa di Montreal 2021 non ha mai più impugnato – queste le sue parole – una racchetta. Il tennis fa parte del passato ormai, ma lei no. Sebbene la sua carriera si sia definitivamente conclusa nel bel mezzo della scorsa primavera – peraltro a sorpresa, come ricorderanno i bene informati – si continua a parlare un sacco di lei. Non fosse altro perché, nel bene e nel male, è stata una delle grandi protagoniste del circuito maggiore nell’ultimo decennio e più.

Ecco perché ha destato un certo scalpore l’intervista che l’ex atleta ha rilasciato, nei giorni scorsi, a La Nacion. Un botta e risposta che ha dato all’ex numero 26 del mondo, oggi 33enne, la possibilità di raccontarsi un po’ meglio e di illustrare ai lettori, soprattutto, le ragioni di una scelta che nessuno ha ben compreso. Proprio perché, per l’appunto, la diretta interessata non si è mai affannata né a salutare i tifosi, né a motivare – non che fosse dovuto, ma in genere si fa così – il suo cambio di rotta.

Camila Giorgi deve fare un passo indietro: ecco tutta la verità

A colpire sarebbero state, in particolar modo, alcune dichiarazioni che Camila ha reso in merito al suo trasferimento in Argentina. “Sono già venuta tanti anni fa e avevo detto a mio padre che un giorno volevo viaggiare e trasferirmi – aveva rivelato – Quel sogno ora si è avverato. Più o meno cinque mesi fa ho deciso di trasferirmi definitivamente. Gli argentini sono più aperti e accoglienti“.

Apriti cielo. In men che non si dica, un tornado si è abbattuto sulla Giorgi, accusata di aver gettato fango sull’Italia e di non aver reso onore al Paese nel quale ha vissuto per tantissimi anni. Indispettita da questa interpretazione dei fatti, Camila si è poi vista costretta, nella serata di martedì, a ritrattare e a spiegare meglio daccapo cosa intendesse dire.

Capovolgendo l’analisi che la stampa aveva fatto delle sue parole, ha scritto quanto segue nelle sue Instagram Stories: “Se volete interpretare le parole ‘gli argentini sono più aperti’ aggiungendo che non mi manca l’Italia o che preferisco l’Argentina, vi sbagliate di grosso (…). Sono italiana e amo il mio Paese, ho giocato tutta la mia vita con la bandiera italiana… Sarò sempre grata per quello che mi ha dato l’Italia”.