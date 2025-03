10eLotto, allerta spoiler: è scritto tutto lì

10eLotto, ti conviene leggere attentamente cosa c’è scritto: spoiler in agguato, ecco tutto quello che devi sapere a tal proposito.

Come ogni centro commerciale che si rispetti, anche il Mirabello di Cantù, in provincia di Como, lo scorso sabato pomeriggio era pieno zeppo di gente. E mentre potenziali clienti facevano la spola tra un negozio e l’altro, tra le mura di Totomania, la ricevitoria che si trova all’interno dello shopping center, accadeva qualcosa di incredibile.

Un cliente abituale della ricevitoria si è recato, quel giorno lì, per tentare la fortuna e giocare qualche schedina. Ha puntato, tra le altre cose, anche sul 10eLotto, che pur essendo meno gettonato dei “fratelli” maggiori Lotto e Superenalotto assicura, spesso e volentieri, vincite da capogiro. Chi mai avrebbe potuto anche solo lontanamente immaginare, però, che la fortuna avesse deciso di fare tappa in viale Lombardia proprio nel bel mezzo dello scorso weekend?

Sì, è successo che il cliente in questione ha investito qualche monetina su una schedina del 10eLotto e che è uscito di lì con un tesoro in tasca. Il quarantenne, aficionados di Totomania, ha speso solo 3 euro, udite udite, per una combinazione che, dopo essersi rivelata vincente, ha incrementato il suo conto in banca di 250mila euro.

10eLotto, così è intrattabile: lo dice il terminale

A raccontare come siano andate le cose è stata Elisabetta Frigerio, della ricevitoria, che era lì presente quando è accaduto il “miracolo”: “Sabato pomeriggio un nostro cliente ha giocato alcune schedine – ha raccontato al quotidiano La Provincia di Como – alcune di queste vincenti. Abbiamo poi controllato una sua schedina risultata vincente, ma è uscita la scritta a terminale Vincita non trattabile in ricevitoria“.

“E quando esce quella scritta – ha osservato – vuol dire che la vincita è importante. Quando ho pensato a “tanto”, ho immaginato che fosse sopra i 10mila euro. E invece: 250mila euro. Sono andata a comparare la giocata con l’estrazione. Ho visto i nove numeri, più il numero oro, tutti indovinati“. Il che spiega come mai, appunto, il cliente in questione abbia vinto una cifra così alta. Cifra che comunque, così pare, non lo ha appagato del tutto.

“Lui tutto sommato è rimasto abbastanza tranquillo – ha aggiunto la Frigerio – L’abbiamo rivisto anche domenica, quando è passato per giocare un’altra schedina. Da quello che mi è parso di capire, immagino che è una persona a cui farà senz’altro comodo questa cifra, che potrà usare probabilmente per sé e per la sua famiglia”.