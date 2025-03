Camila Giorgi ha confessato: lampi all’orizzonte

L’ex tennista azzurra Camila Giorgi ha finalmente deciso di confessare: ecco a cosa andrà incontro per effetto di questa decisione.

La sensazione è che non sia più la ragazza di poche parole che è stata per tutto il tempo in cui ha bazzicato nel circuito maggiore. Camila Giorgi sembra addirittura rinata, per la verità, da quando ha deciso di appendere la racchetta al chiodo e di mollare lo sport per il quale aveva un talento innato, ossia il tennis.

Sorride molto più di quanto non facesse un tempo e si è aperta, si è aperta come non mai. Se, un tempo, era riservata e preferiva starsene per i fatti suoi, adesso le piace raccontarsi e permettere ai follower di scoprire qualcosa sul suo conto. Cosa che in passato, per l’appunto, presa com’era dai mille appuntamenti del Tour, non aveva mai fatto. Ma ora, un po’ come se fosse stato un leone in gabbia, giorno dopo giorno si sta liberando sempre più.

Adesso che è focalizzata al 100% sul mondo della moda e sulla creazione di contenuti per il suo profilo social, accade spesso che pubblichi, nelle Instagram Stories, il cosiddetto box delle domande. Un widget che consente a chi la segue, in poche parole, di rivolgerle domande sui tempi più disparati. Domande alle quali l’ex campionessa di Macerata risponde sempre e con le migliori intenzioni, mossa com’è dalla voglia di lasciare che i suoi fan scoprano com’è fatta realmente.

Lo spoiler viaggia su Instagram: pronti, partenza, via

Ebbene, la risposta che ha dato ad una di queste domande ci ha colpiti in maniera particolare. Perché la Giorgi ha praticamente confermato quello che Gabriele Parpiglia aveva già affermato in tempi non sospetti, qualche settimana fa.

Il giornalista aveva annunciato che la vincitrice dell’edizione 2021 del Masters 1000 di Montreal avrebbe preso parte ad un reality show e, a quanto pare, non si trattava di un’indiscrezione fine a se stessa. Quando un follower le ha chiesto se ci fosse speranza di vederla in qualche trasmissione televisiva italiana, Camila ha risposto in un modo tale da non lasciare il benché minimo spazio all’interpretazione.

Ha postato, in reazione a questo quesito, l’emoji di una scimmietta che si tappa la bocca. Come a dire che sì, la speranza che accada c’è eccome, ma che non può ancora farne parola. Il cast dell’Isola dei famosi, infatti, non è ancora stato ufficializzato, per cui l’ex tennista non potrà ufficializzare la bella notizia fino a che Mediaset non glielo permetterà. E allora sì, che saranno guai: col suo carattere peperino e fumantino possiamo solo immaginare quali dinamiche la sua presenza innescherà in Honduras.