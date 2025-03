Riecco Alex Zanardi: il video fa impazzire i fan

Riecco Alex Zanardi, il video del pilota fa impazzire i fan. Ecco cosa sta succedendo sui social. Le parole dell’atleta

Sicuramente la vita ha messo a dura prova Alex Zanardi. Da quell’incidente in Formula Uno all’ultimo di qualche anno fa mentre era in sella alla sua handbike. Dalla lotta tra la vita e la morte continua, per molti anni, alla forza che ha sempre dimostrato e non arrendendosi mai.

Molti avrebbero voglia di sapere qualcosa, di avere notizie sulle condizioni di salute del pilota. Ma per il momento non c’è nessun aggiornamento da dare, purtroppo. E senza notizie che meritano di essere diffuse è anche giusto così, inutile la possibilità a qualcuno di commentare, meglio lasciare tranquilli tutti, i familiari in primis, e poi tutto i tifosi di quello che per molti è un vero e proprio esempio di vita. Qualcosa di davvero indescrivibile quello che è riuscito a fare Alex nel corso degli anni, qualcosa che non era davvero immaginabile. Lottare in questo modo, non è una cosa che tutti riescono a fare.

Riecco Alex Zanardi, ecco il video della Rai

E sui social, precisamente l’account Rai Storia, ha pubblicato un video di Alex Zanardi con questa descrizione: “Quanto conosci la vita di Giulio Cesare? Il pilota e conduttore Alex Zanardi sale in cattedra per raccontarci qualcosa su di lui, dal primo triumvirato con Crasso e Pompeo fino alle Idi di Marzo del 44 a.C. in cui fu assassinato”. Un programma registrato, si presume, diversi anni fa, che adesso la tv di stato italiana ha deciso di riproporre. Sotto potrete vederlo anche voi questo piccolo video di poco più di un minuto che fa riapparire il volto di uno dei piloti e di uno degli atleti più amati in Italia e non solo.