Gratta e vinci con l’aiuto del calendario: il trucco che solo in pochi conoscono

Gratta e vinci, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla strategia milionaria del momento: è qualcosa che non immagineresti mai e poi mai.

Se ne dicono di ogni, tutte le volte che si parla di vincite e di gioco d’azzardo. Nel corso degli anni sono state snocciolate e diffuse le teorie più disparate, ma il problema è che la maggior parte di esse è completamente priva di alcun fondamento scientifico. Non è così improbabile che siano state inventate dal nulla, quindi, solo per avere, magari, un po’ di hype.

Potremmo elencarne a bizzeffe, di ipotesi strampalate che hanno sortito il solo effetto di far sprecare soldi inutilmente a quanti confidano nel fatto che la dea bendata, un giorno, possa rivolgere loro le proprie attenzioni. Alludiamo a quelle secondo le quali basterebbe analizzare il codice di serie dei Gratta e vinci per scoprire a priori quale sia vincente, oppure a quelle che consigliano di fare “il giro delle 7 chiese” e di comprare un tot di grattini in ogni dove, per assicurarsi una vincita cospicua.

Potreste non aver mai sentito parlare, invece, del cosiddetto trucco del calendario. Una strategia che permetterebbe, almeno sulla carta, di scovare in mezzo a tanti un Gratta e vinci che garantisca al giocatore la possibilità di mettere in tasca qualche migliaio – o addirittura milione – di euro. Se non eri a conoscenza di questo metodo, mettiti comodo: saremo noi ad illustrartelo.

Il trucco della domenica per vincere alla lotteria istantanea: ecco in cosa consiste

L’escamotage, secondo i giocatori che hanno messo a punto questa teoria, consiste nel ricorrere al calendario per programmare e pianificare nel modo più proficuo possibile le proprie giocate.

In base a questa ipotesi, infatti, solo ed esclusivamente i Gratta e vinci venduti di domenica conterrebbero premi degni di nota. Non si sa perché, ma è così. O almeno questo è quello che pensano i promotori di questo metodo, che in tutta onestà ci sembra totalmente campato in aria e privo di qualsivoglia fondamento, sia logico che scientifico. Per quale motivo i biglietti venduti di domenica dovrebbero contenere dei premi speciali, se i tagliandi vengono venduti sempre e comunque alla rinfusa?

Nient’altro che una leggenda metropolitana, insomma, un presunto escamotage che tale non è affatto. Una teoria “pericolosa”, come se non bastasse, perché i “creduloni” sono sempre in agguato e perché è facile che chi spera che la propria vita cambi con il gioco d’azzardo finisca col credere realmente a queste ipotesi, tanto folli quanto pretestuose.