Gratta e vinci, se vedi doppio non è normale: significa una cosa sola

Gratta e vinci, se ti imbatti in un doppione vuol dire una cosa soltanto: non immaginerai mai quello che è appena accaduto.

Più volte, nei mesi scorsi, la dea bendata ha fatto tappa in provincia di Trapani. Il che vuol dire, probabilmente, che il territorio della provincia siciliana deve averla, in qualche modo, stregato. A meno che non sia solo un caso, s’intende, ma di sicuro non è questa la teoria per la quale propende la maggior parte dei giocatori.

Piace molto di più pensare che la fortuna abbia sempre e comunque un piano ben preciso e che non sia un caso, alla luce di ciò, che spesso colpisca nello stesso posto in cui si è già concessa un pit-stop. Ma torniamo a noi, adesso, perché vi assicuriamo che vale la pena fare un viaggio alla volta della Sicilia e scoprire in che modo, stavolta, la signora abbia deciso di palesarsi.

Iniziamo col dire, allora, che in questo caso ha scelto di manifestarsi attraverso un Gratta e vinci. Quello, per la precisione, appartenente alla serie Doppia Sfida, che un giocatore ha acquistato a Custonaci, alla tabaccheria di Salvatore Pace che si trova in via San Vito. Un tagliando che è costato pochissimo – solo 5 euro, pensate un po’ – ma che ha regalato al cliente di questa attività commerciale una somma alla quale stenterete a credere. Non fosse altro, appunto, perché se l’è assicurata scegliendo uno dei grattini più economici in commercio.

Gratta e vinci, consegna speciale: non lo immaginerai mai

Grazie a questo Gratta e vinci, ultimamente molto gettonato, il giocatore baciato dalla dea bendata ha portato a casa la bellezza di 500mila euro. Ma la storia non si conclude così, con la sua vincita.

Una volta scoperto di essere diventato ricco e di avere mezzo milione di più in tasca, il cliente ha ritenuto che fosse doveroso informare, in qualche modo, la tabaccheria che gli aveva portato tanta fortuna. Quindi ha fatto recapitare alla stessa una fotocopia del biglietto vincente, come prova del fatto che qualcosa di meraviglioso era successo tra le mura di quell’esercizio commerciale. Il titolare, naturalmente, è rimasto a bocca aperta, quando si è reso conto di cosa volesse dire quella fotocopia.

“Un gesto che ci ha riempito di orgoglio e felicità”, ha detto alla stampa, per poi aggiungere di non avere idea di chi possa essere il misterioso giocatore che ha vinto i 500mila euro. “Non sappiamo chi sia – ha dichiarato Pace – e nemmeno riusciamo a immaginarlo. L’importante è che sappia fare buon uso di questa cifra davvero straordinaria. Crediamo sia la vincita più alta mai registrata nella nostra cittadina”.