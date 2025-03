Berrettini, cadute tutte le accuse: aveva ragione lui

In un attimo è crollato il castello accusatorio a carico di Matteo Berrettini: giustizia è fatta, lui non c’entrava un bel niente.

La vita dei tennisti non è tutta rose e fiori. E lo sa bene Matteo Berrettini, che al netto dei successi e dei traguardi raggiunti ha anche attraversato, come sapranno i bene informati, diversi momenti difficili. Tra infortuni, periodi di stop e polemiche rivolte alla sua persona gliene sono accadute, insomma, di cotte e di crude.

Uno dei periodi più bui in assoluto, però, è riferibile senza ombra di dubbio alla storia d’amore avuta con un personaggio parecchio chiacchierato, ossia l’ex velina di Striscia la notizia Melissa Satta. Se nessuno aveva mai avuto niente da ridire sulla sua relazione precedente – perché Ajla Tomljanovic era, a sua volta, una tennista – la liaison con la showgirl nata a Boston non è mai andata giù a buona parte del popolo del tennis. Non che il romano avesse bisogno della loro approvazione, intendiamoci, ma non dev’essere stato facile, per lui, mantenere il controllo in determinate circostanze.

Gliene sono state dette di tutti i colori. Che il tennis non gli interessasse più e che in testa avesse solo le donne. E che il fatto che ne avesse scelta una che più volte, in passato, era stata al centro del gossip e dei pettegolezzi, significasse automaticamente che la sua carriera fosse ormai volta al termine. Un’associazione del tutto pretestuosa e fuori luogo, ma tant’è: ha dovuto subire in silenzio, fino a che, all’improvviso, la loro love story non è naufragata.

La confessione di Berrettini mette tutti a tacere: le cose stanno così

Le critiche gravissime che gli sono state rivolte in quel periodo, però, restano. Si diceva di lui che fosse un dongiovanni e che gli interessasse una cosa soltanto – capite a noi – ma qualche ora fa, finalmente, questo castello accusatorio si è sgretolato del tutto.

È successo in concomitanza con la diffusione dell’episodio di Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, di cui il finalista di Wimbledon 2021 è stato protagonista. Buona parte della puntata è stata dedicata agli aneddoti – alcuni dei quali tragicomici – che Matteo ha snocciolato relativamente ai controlli antidoping. Ma più volte si sono fatte allusioni al suo fascino magnetico e al suo rapporto con le ragazze.

Ed è stato in quel momento che Berrettini ha fatto una rivelazione sconcertante. “Non ho mai avuto Tinder”, ha confessato il romano quando gli è stato chiesto se la nota app di incontri gli fosse utile durante il Tour. Una dichiarazione che agli occhi di tanti detrattori sarà inaspettatissima, visto e considerato che si è sempre pensato di lui, per l’appunto, che fosse un cascamorto col pallino delle donne.