Zanardi-Schumacher, foto indelebile: scende la lacrima

Zanardi-Schumacher, difficile trattenere le lacrime: lo scatto ha fatto il giro del mondo e ha scatenato la nostalgia degli appassionati.

Rabbia, nostalgia. Sono queste, in linea di massima, le emozioni che inevitabilmente suscita il solo sentire nominare Michael Schumacher e Alex Zanardi. Due campioni indimenticabili che la vita ha deciso di mettere a dura, durissima, prova. Il pilota tedesco di Formula 1, come si ricorderà, è stato vittima di un tragico incidente sugli sci e poco o nulla si sa, malgrado sia passato tanto tempo da quel giorno, sul suo stato di salute. La sua famiglia gli ha fatto scudo e si batte ogni giorno per evitare tutelare la sua privacy.

Anche Zanardi, purtroppo, è andato incontro ad un destino molto simile. Nel 2001, in CART, aveva avuto un incidente che gli era costato la perdita delle gambe. Non si era dato per vinto, però, tant’è che si era tuffato a capofitto sul paraciclismo. Nel 2020, però, durante una manifestazione sportiva, è stato travolto da un camion. Anche di lui si sa poco, se non che aveva ultimato un primo ciclo di cure presso il centro iperbarico di Ravenna.

Quello di cui solo in pochi sono a conoscenza è che la famiglia di Schumacher e Zanardi sono legate in maniera indissolubile. Alex aveva rapporti con Michael e con gli altri, ai tempi della Formula 1. E, come se non bastasse, nel 1999 aveva iniziato a correre con la Williams proprio mentre Ralf, fratello minore di Michael, regalava allo stesso team una stagione memorabile. I loro destini, dunque, si sono incrociati in tempi non sospetti.

Zanardi-Schumacher, la foto rievoca ricordi indelebili

In pochi ricorderanno, a tal proposito, che Alex e Ralf hanno condiviso “qualcosa” di molto importante. In quell’anno straordinario, ossia il 1999, entrambi guidarono infatti una vettura iconica, passata per ovvie ragioni alla storia.

1999’s FW21 as driven by Ralf Schumacher and Alex Zanardi. pic.twitter.com/jlRyUhleyv — Williams Database (@WilliamsdbF1) March 12, 2025



Si tratta della FW21, una Williams che gli appassionati senz’altro ricorderanno e che, ancora oggi, rievoca in essi bellissimi ricordi. Il che spiega come mai il post della pagina X Banca Dati Williams abbia destato, nei giorni scorsi, tanto scalpore. La foto dell’automobile che Schumacher e Zanardi hanno condiviso sul finire dello scorso millennio è stata, in un certo senso, un colpo al cuore.

Rivederla avrà suscitato gioia e tristezza al tempo stesso, perché si sa, in fondo i bei tempi andati suscitano sempre un po’ di nostalgia. Soprattutto se, come in questo caso, i destini dei due piloti si sono poi intrecciati nuovamente – quello di Ralf indirettamente – per via di un comune destino amaro.