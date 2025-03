Pronostico Olympiakos-Bodo: la vittoria non basta

Olympiakos-Bodo è valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dove vederla, formazioni e pronostico

Zitto zitto, questo Bodo, sta dimostrando di poter stare in Europa. Una squadra che purtroppo i tifosi della Roma conoscono bene, visto che hanno inferto una vera lezione, un paio di anni fa, alla truppa allora guidata da Mourinho che poi si prese una rivincita nella fase a eliminazione diretta.

Il tre a zero della scorsa settimana contro l’Olympiakos significa avere un piede e mezzo se non qualcosa in più nei quarti di finale di questa Europa League. Ovviamente tutti noi ci aspettiamo, almeno all’inizio, un inizio veloce dei greci che devono cercare di rimontare a tutti i costi. Però, questo, potrebbe senza dubbio complicare i piani. Gli spazi che evidentemente i padroni di casa lasceranno a questa squadra potrebbero essere sfruttati a dovere dai gialli ospiti, abili nelle ripartenze e che soprattutto lì davanti hanno dei giocatori assai importanti che possono fare la differenza. Quindi, è evidente, che almeno un gol ospite ce lo aspettiamo nell’arco dei 90′.

Come ci aspettiamo, alla fine della fiera, anche una vittoria dei padroni di casa che, come detto prima nel titolo di questo nostro pronostico, non basterà per staccare il pass per i quarti di finale. Questo ci pare davvero uno dei match maggiormente indirizzati di questo turno.

Come vedere Olympiakos-Bodo in diretta tv e streaming

La sfida Olympiakos-Bodo, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è in programma giovedì alle 18:45. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Olympiakos quotata 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Due a uno per il Bodo, quindi un gol per squadra, e quindi squadre che dovranno andare ben oltre il 90′ per decidere il passaggio del turno. La vediamo così, ma sicuramente anche il Twente, nell’arco della sfida, riuscirà a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Olympiakos-Bodo

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Tzolakis; Ortega, Carmo, Biacone, Rodinei; Mouzakitis, Hezze; Palma, Chiquinho, Martins; Yaremchuk.

BODO (4-3-3): Haikin; Sjovold, Nielsen, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hauge, Hogh.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1