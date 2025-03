Pronostici Conference League 13 marzo: fattore campo decisivo in questi match

Conference League, tante sfide sono ancora in bilico: il Chelsea dovrà difendere il 2-1 di una settimana fa in Danimarca, rischia invece il Betis.

L’obiettivo, giovedì scorso, era quello di tornare dalla Danimarca con uno scarto più di gol più ampio in modo tale da garantirsi una serata di assoluta tranquillità a Londra, magari facendo riposare più titolari possibili allo scopo di preservarli in vista del campionato (domenica c’è un delicato derby con l’Arsenal). Ed invece a Copenaghen, nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, il Chelsea pur riuscendo a prevalere sui danesi – capaci di accorciare le distanze nel finale e di tenere dunque accesa la fiammella della speranza – non ha brillato, vincendo “solo” 2-1.

I Blues, in ogni caso, restano favoritissimi, sia per il passaggio del turno che per la vittoria finale. E l’incontro di Stamford Bridge non dovrebbe riservare sorprese, sebbene il Copenaghen all’andata abbia dimostrato di avere le carte in regola per creare qualche grattacapo alla squadra di Enzo Maresca, non ancora “guarita” del tutto. Il Chelsea, che nel frattempo è tornato ad occupare il quarto posto in Premier League grazie ai due successi di fila con Southampton e Leicester, avrà verosimilmente la meglio anche davanti al proprio pubblico ma non è da escludere che gli uomini di Jacob Neestrup riescano a segnare almeno una rete come è avvenuto sette giorni fa.

Se i Blues dovessero approdare ai quarti di finale affronterebbero la vincente tra Legia Varsavia e Molde: 3-2 il risultato dell’andata, con i polacchi in grado di “risorgere” dopo essere finiti sotto di 3 gol nel primo tempo. Le reti di Chodyna e Luquinhas nella ripresa tengono in vita la squadra guidata dal tecnico portoghese Gonçalo Feio, che adesso dovrebbe sfruttare il fattore campo – da settembre il Legia ha perso una sola volta davanti al proprio pubblico – per provare a ribaltare i norvegesi.

Le previsioni sulle altre partite

Rimanendo nella parte destra del tabellone, promette nuovamente grande equilibrio la sfida tra Djurgarden e Pafos. A Cipro, grazie ad una prestazione solida e cinica, l’hanno spuntata 1-0 gli uomini di Juan Carcedo, ad un passo da una qualificazione storica.

La sensazione, però, è che in Svezia non sarà una passeggiata difendere il gol di vantaggio: fiducia ai padroni di casa in una gara che rispetto all’andata potrebbe riservare qualche emozione in più. Vittoria alla portata invece per il Rapid Vienna, che in Bosnia si è fatto raggiungere in extremis dal Borac Banja Luka (su calcio di rigore) e si è dovuto accontentare di un pareggio (1-1). In Austria i biancoverdi, che nella League Phase hanno subito pochissimi gol, dovrebbero riuscire a piegare senza problemi i balcanici.

Secondo i bookmaker il fattore campo potrebbe essere decisivo anche nel match tra Lugano e Celje: sconfitta 1-0 in Slovenia, la formazione di Mattia Croci-Torti ha buone possibilità di prendersi la rivincita. Non rischiano nulla invece i polacchi dello Jagiellonia, travolgenti all’andata sul Cercle Brugge, abbattuto 3-0: i belgi, in crisi di risultati anche in patria, sono quasi spacciati e dovranno tentare il tutto per tutto per riaprire i giochi qualificazione. Trasferta piena di insidie, infine, per il Betis di Manuel Pellegrini, di scena in Portogallo contro il Vitoria Guimaraes. I portoghesi sono un osso duro e lo si è visto nella gara d’andata, terminata 2-2: al ritorno si profila un’altra battaglia.

Conference League, possibili vincenti

Djurgarden o pareggio (in Djurgarden-Pafos)

Lugano (in Lugano-Celje)

Rapid Vienna (in Rapid Vienna-Borac Banja Luka)

Legia Varsavia o pareggio (in Legia Varsavia-Molde)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Djurgarden-Pafos

Chelsea-Copenaghen

Conference League: le partite da almeno un gol per squadra

Cercle Brugge-Jagiellonia

Chelsea-Copenaghen

Legia Varsavia-Molde

Le partite da meno di tre gol complessivi

Rapid Vienna-Borac Banja Luka

Vitoria Guimaraes-Betis

Comparazione quote

La vittoria del Lugano è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai. Il segno “Gol” in Cercle Brugge-Jagiellonia è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

