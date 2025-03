Ha vinto al Lotto ma non gli danno i soldi: il motivo è incredibile

Ha vinto la bellezza di 95 milioni al Lotto, ma non gli è permesso riscuoterli: ecco cosa sta succedendo e perché se ne sta parlando in ogni dove.

Immagina di scoprire, ad un certo punto della tua vita, di aver vinto tanti soldi. Ma proprio tanti. Una montagna. E immagina, adesso, che qualcuno ti vieti, per un motivo che non riesci neanche a comprendere bene, di riscuotere la tua vincita e di mettere le mani, dunque, sul premio di la dea bendata ha deciso di farti dono.

Ti sembra un incubo? Sì, in effetti lo è, ma se per te è solo un’ipotesi, oltretutto assurda, per qualcuno è la realtà. Tutto quello che abbiamo appena paventato è quanto accaduto, per filo e per segno, senza alcuna licenza letteraria, ad un giocatore come tanti. Un aspirante milionario che vive negli Stati Uniti, più precisamente in Texas, e che sta avendo a che fare con qualche cavillo del tutto inaspettato.

Qualche tempo fa, il giocatore in questione ha tentato la fortuna al Lotto Texas, un gioco molto simile, per dinamica e regolamento, al gioco più amato dagli italiani, vale a dire il Superenalotto. Anche in questo caso, infatti, si partecipa giocando una combinazione composta da 6 numeri, azzeccando la quale si può accedere, eventualmente, allo stellare jackpot in palio. Detto ciò, provate ad indovinare, adesso, cosa possa essere accaduto al protagonista di questa storia, per certi versi folle.

Lotto, non era mai successo niente del genere

Questo giocatore ha beccato la sestina vincente e si è aggiudicato, così facendo, il jackpot abbinato a quell’estrazione, che ammontava a nientepopodimeno che 95 milioni di dollari.

Avrebbe già dovuto intascarli, ma c’è un problema bello grosso: come riporta Fanpage, la commissione della Texas Lottery, dopo aver analizzato la sua vincita, ha ritenuto che i conti non tornino. Insinua, cioè, che questi soldi non siano imputabili ad un colpo di fortuna, ma ad uno “sforzo condiviso”. Sembrerebbe, infatti, che il giocatore destinatario del premio non sia uno solo, ma che la vincita derivi da un investimento pari a 25 milioni di dollari. I biglietti, del valore di 1 dollaro ciascuno, sarebbero stati comprati presso 4 rivenditori diversi.

Questo “dettaglio” avrebbe persuaso il quartier generale del Lotto Texas ad ipotizzare che “la percezione dell’equità del gioco è notevolmente danneggiata” e che il quantitativo di biglietti acquistato abbia falsato, in qualche modo, l’estrazione. Niente denaro. allora, almeno per il momento. Fermo restando che, non esistendo alcuna legge che vieti l’acquisto di così tanti tagliandi, i 95 milioni potrebbero essere in dirittura d’arrivo.