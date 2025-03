Gratta e vinci, record assoluto: che bomba questo tagliando

Il Gratta e vinci dei record ha “sganciato” ancora una volta: adesso sì che è record, non si era mai visto niente del genere.

Probabilmente, così pare, si tratta di un abitante del posto. Il bar di via Gobetti, nel comune di Fondi, è frequentato in larga parte, infatti, da clienti fedelissimi che risiedono nelle vicinanze dell’attività commerciale. Di forestieri, al King of Coffee, non ne passano poi così tanti. Frequentatori abituali del locale sono bensì, ad esempio, i genitori che, ogni giorno, accompagnano e tornano a prendere i figli che frequentano le zone del quartiere.

Il titolare, Luca Pannozzo, ha le sue buone ragioni, dunque, per ritenere che la dea bendata, che ha fatto tappa nel suo bar qualche giorno fa, abbia baciato qualcuno che lui conosce molto bene. Qualcuno che vede quotidianamente, magari. Non è dato saperlo, però, visto e considerato che il fortunatissimo giocatore in questione non si è palesato. Con il suo silenzio ha dato dimostrazione, anzi, di voler essere lasciato in pace. E di voler mantenere, di conseguenza, l’anonimato.

Sta di fatto che Pannozzo, nella mattinata di giovedì, ha ricevuto da Lottomatica la più bella delle comunicazioni che potesse ricevere. Gli è stato riferito che, presso la sua attività commerciale, era stato comprato un Gratta e vinci che è risultato essere, poi, vincente. E no, non parliamo di una piccola somma, di un premio di poco conto. Parliamo, bensì, di una cifra molto alta.

Gratta e vinci, ancora lui: spunta un altro Paperone

Con un tagliando del valore di soli 5 euro, appartenente ad una serie che sembrerebbe essere sempre molto fortunato, questo giocatore ha portato a casa ben 300mila euro.

Il Gratta e vinci per il quale questo aspirante Paperone ha deciso di optare è Il Miliardario, che tante soddisfazioni, in passato e recentemente, ha regalato a chiunque cerchi un po’ di respiro e di contante in più nel gioco d’azzardo. “Lavoriamo quasi sempre con gli stessi clienti – ha detto il titolare alla stampa – difficile si tratti di qualche forestiero. Comunque siamo davvero contenti di aver contribuito a una vincita del genere, sperando sia andata a qualcuno che ne aveva più bisogno di altri”.

“Non è la prima vincita registrata nel mio bar, però è di certo la più alta in tredici anni di attività. Fino ad adesso il record era di 20mila euro, una somma che ironia della sorte è stata vinta giusto una settimana fa. In quell’occasione il biglietto era stato grattato proprio sotto i nostri occhi, abbiamo assistito alla vincita ‘live’, in presa diretta. Ma qui parliamo di 300mila euro, è tutta un’altra storia”.