Ultim’ora Zanardi, omaggio toccante: spunta la foto

Ultim’ora Zanardi: omaggio toccante ad uno più amati sportivi italiani. Non solo in Italia, ma anche nel resto del Mondo

Alex Zanardi è uno degli sportivi più amati in Italia e nel Mondo. Per quello che è riuscito ovviamente a fare nel corso della sua carriera. Risorgere dopo un incidente terribile, ricominciare a vivere come solamente i grandi sanno fare.

Da un po’ di anni a questa parte non si hanno notizie certe sullo stato di salute dell’ex pilota di Formula Uno che poi è diventato atleta paralimpico. La vita lo ha messo davanti ad una ulteriore prova. E solamente uno come lui avrebbe potuto lottare in questo modo, come sta facendo adesso, dimostrando di essere l’unico in grado di poter pensare di vincere anche questa ulteriore sfida. Nessuno, soprattutto nel mondo dei social, si è mai dimenticato di Zanardi nonostante in questo momento se ne parli davvero poco. Meglio così, vuole dire che non ci sono notizie negative sullo stato di salute. Ma come detto molti lo pensano ancora, mettendo ulteriormente in evidenza quello che è il nostro discorso.

Ultim’ora Zanardi, ecco l’omaggio social

Così, all’improvviso, sui social, in questo caso su X ex Twitter, è apparso uno stato di un utente con una foto del 13 aprile 1997 con Alex Zanardi dentro una monoposto intento a fare una derapata, a girare intorno a sé stesso. Un giro completo, come solamente lui sapeva fare. Un’immagine fortissima e bellissima che dimostra come l’ex pilota sia ancora nel cuore e nella testa di moltissime persone che lo amano, continuano ad amarlo, e non smetteranno mai di farlo. Insomma, un pilota incredibile, un numero uno assoluto. Sotto, infine, potete vedere anche voi questa bellissima fotografia. Alex, ti pensiamo tutti.