Questo Gratta e vinci lo comprano tutti: il motivo ti sorprenderà

C’è un Gratta e vinci che mette tutti d’accordo e che continua a sorprendere: c’è qualcosa, a tal proposito, che dovresti assolutamente sapere.

Nelle ultime due settimane, si sono registrate un bel po’ di vincite nel Bel Paese. Una donna, che ha poi chiesto ai titolari della tabaccheria che la sua identità non venisse rivelata, ha vinto 100mila euro con un tagliando della serie Nuovo 100X, tanto per cominciare. Ma le buone notizie, sul fronte del mondo dei Gratta e vinci, non finiscono qui.

A Nova Milanese, comune della provincia di Monza e Brianza, è stata registrata, nelle scorse ore, una vincita ancor più grossa. La dea bendata, in questo caso, ha deciso di far tappa alla ricevitoria numero 3, ossia al Bar Baffo che si trova lungo via Assunta. Proprio qui, all’interno dell’attività commerciale gestita da Francesca e Andrea Grigoletto, è successa una cosa che vale la pena raccontare. Nello stesso bar tabaccheria che, pur essendo storico, non ha visto troppe volte la dea bendata.

I titolari riferiscono che le vincite modeste – 1500 euro o giù di lì, per intenderci – sono piuttosto frequenti, ma che sono passati ben due lustri dall’ultima vincita degna di nota. In quell’occasione, secondo quanto raccontato dalla Grigoletto, un cliente aveva portato a casa 10mila euro. Che è roba di poco, pochissimo conto, se consideriamo che, nei giorni scorsi, in questo bar ne sono stati vinti molti, ma davvero molti, di più.

Tutti pazzi per questo Gratta e vinci: ecco perché

Quella che stiamo per raccontarvi, pensate un po’, è la vincita più alta che sia mai stata registrata nel bar tabaccheria di Nova Milanese. Il tutto grazie ad un Gratta e vinci che tantissime soddisfazioni, per la verità, ha regalato agli aspiranti milionari da quando è entrato a far parte delle famiglia delle lotterie istantanee.

Il giocatore in questione ha optato, più precisamente, per un biglietto della serie Il Miliardario, che sappiamo essere, da tempo, uno dei più gettonati. Pagando solo 5 euro, rullo di tamburi, si è portato a casa la bellezza di 500mila euro. Ecco svelato, dunque, il motivo per il quale sono tutti pazzi di questi Gratta e vinci. Ma c’è dell’altro, come ha rivelato la titolare del Bar Baffo, chiarendo una volta per tutte le ragioni del successo di questa lotteria.

“Li comprano sia giovani che adulti e anziani – ha detto, riferendosi al Miliardario – perché sono molto semplici da comprendere, quindi non saprei chi può essere stato il fortunato”. Poco importa, comunque, chi sia il fortunato. L’essenziale è che la dea bendata sia passata da via Assunta e che abbia portato in dono questa bellissima sorpresa.