Gratta e vinci, questo metodo paga sempre: bastano solo 5 euro

Gratta e vinci, se vuoi andare a colpo sicuro c’è qualcosa che devi assolutamente sapere: prepara una banconota da 5 euro e goditi il “viaggio”.

Il mondo è bello perché è vario, recita un antico adagio. Adagio che ben si sposa anche con la dimensione del gioco d’azzardo, alla quale ognuno si approccia in maniera diversa dagli altri. C’è chi pensa che per assicurarsi un super premio sia necessario sborsare molti soldi, per esempio, così come poi c’è chi, invece, è convinto che la dea bendata possa bussare alla nostra porta anche nel caso in cui si sia investita una cifra irrisoria nel gioco.

Qualcuno ritiene che comprare i Gratta e vinci sempre nello stesso posto possa essere controproducente, mentre altri sostengono la tesi per cui la fedeltà, alla lunga, ripaga sempre. Ebbene, la storia che intendiamo raccontarvi oggi sembrerebbe andare proprio in questa direzione qui. Risponde, in un certo senso, a questo dubbio atavico, spiegando per quale delle due opzioni sia meglio optare.

Il racconto in questione arriva dal Salento, più precisamente da Racale. Qui, qualche giorno fa, nella tabaccheria-ricevitoria “Racale Vincente” di Rita Carlino, al civico 9 di via Arezzo, è successo qualcosa di assai raro. Con un biglietto costato solo 5 euro, pensate un po’, un fortunatissimo giocatore ha portato a casa una cifra di tutto rispetto: parliamo di 300mila euro, per cui si è trattato di un avvenimento davvero grossissimo per questo comune della provincia di Lecce.

Gratta e vinci, perseverare conviene: lo dice questo metodo

Non è per la vincita in sé, comunque, per quanto significativa possa essere, che abbiamo deciso di raccontarvi questa storia. Abbiamo pensato che fosse utile farlo per rivelarvi, al contrario, che certe strategie possono dare, talvolta, i loro frutti.

Non è stato il tagliando della serie Il Miliardario a premiare il giocatore di Racale, quanto piuttosto la fedeltà che ha dimostrato alla tabaccheria-ricevitoria di cui sopra. Perché la perseveranza, alla lunga, in qualche modo paga sempre, ancor più nella vita che nel gioco d’azzardo. Il vincitore dei 300mila euro è, infatti, un cliente abituale dell’attività della famiglia Sanapo, motivo per il quale i gestori sono ancor più contenti del fatto che il lauto premio sia finito nelle sue mani.

“Sono più che contento – ha detto il titolare – per aver regalato a questo cliente una vincita così pesante anche perché ne aveva bisogno, un po’ come tante persone del resto. Più di dieci anni fa si registrò una vincita di 500mila euro da noi e circa tre anni fa di 100mila. Ora arriva questa che ci riempie di orgoglio perché abbiamo portato un po’ di fortuna”.