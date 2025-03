Gratta e vinci, novità assoluta: falla franca con il metodo del gambero

Gratta e vinci, con il metodo del gambero ci sono ottime probabilità di farla franca: ecco in cosa consiste e perché vale la pena provarlo.

Prova a fermarti per qualche istante. Adesso chiudi gli occhi e rifletti cercando di rispondere a questa domanda: cosa faresti se un giorno – te lo auguriamo vivamente – dovessi avere un incontro ravvicinato con la dea bendata e scoprire, all’improvviso, che la stessa ti ha portato in dono un sacco pieno zeppo di soldi?

Fuggiresti lontano da tutto e da tutti? Faresti perdere le tue tracce, oppure sbandiereresti ai quattro venti la bella notizia, accettando tutto quello che ne conseguirà? Ecco, questa seconda ipotesi, per la verità, non è poi così raccomandabile. Chi ci è passata sconsiglia ai neo Paperoni di far sapere a tutti, indistintamente, della propria vincita, perché qualcuno potrebbe approfittarsene e addirittura rovinarci la festa. Alla fine della fiera, però, si tratta di una scelta assolutamente personale e soggettiva e, in quanto tale, non si può fare altro che accettarla, che ci piaccia oppure no.

La donna che, il 26 febbraio scorso, ha scoperto di essere diventato ricco, per esempio, ha messo in atto il cosiddetto metodo del gambero. Potreste non averne mai sentito parlare, ed è del tutto legittimo. Anche perché non capita tutti i giorni, ahinoi, di sbancare al Gratta e vinci e di essere costretti a ragionare su come convenga muoversi, con questo inaspettato bottino in mano.

Gratta e vinci, torna indietro: forse sei ancora in tempo

Iniziamo col dire, prima di approfondire in cosa consista questo metodo, che la giocatrice in questione ha comprato un biglietto della serie Nuovo 100x, che gli è costato 20 euro. Ha grattato tutte le caselle all’interno della tabacchiera Martelli di via Cairoli e non è riuscito a nascondere il suo stupore quando ha realizzato di aver vinto un premio molto grosso.

In quel Gratta e vinci c’erano, pensate un po’, ben 100mila euro. “Si è accorta subito della vincita – ha raccontato il titolare, Lorenzo Martelli, come riferisce il quotidiano Il Tirreno – ma è rimasta molto calma sul momento”. Giusto il tempo di riprendersi dallo shock, che ha girato i tacchi ed è andata via, probabilmente per correre dalla sua famiglia e dare a tutti la bella notizia. L’indomani, però, proprio come avrebbe fatto un gambero, è tornata indietro.

“Il giorno dopo – ha rivelato il titolare – è tornata da noi, in tabaccheria, dicendo di aver realizzato la fortuna che le era capitata. Ha chiesto di mantenere l’anonimato e noi rispettiamo la sua scelta. Ma restano la gioia e la soddisfazione di aver contribuito a portare gioia e felicità in una famiglia”. Una scelta condivisibile, da rispettare. E anche, perché no, da consigliare a chiunque, come questa donna, si ritrovi all’improvviso un tesoro tra le mani.