Che bomba il nuovo Gratta e vinci: probabilità di vincita altissime

Arriva Regina di cuori, il nuovo Gratta e vinci che promette premi da urlo: tutto sulla meccanica di gioco e sulle probabilità di vincita.

La famiglia dei Gratta e vinci in vendita nel Bel Paese si allarga sempre più. Quelli già in commercio hanno fatto spazio, nelle scorse ore, ad un nuovo biglietto che promette di far diventare ricche un bel po’ di persone. E tutti, manco a dirlo, fatta eccezione per chi si è già imbattuto in esso, muoiono dalla voglia di provarlo.

Le premesse sono ottime e le aspettative, alla luce di ciò, sono molto alte. Iniziamo col dire, allora, che questa nuova lotteria nazionale ad estrazione istantanea ha un nome molto particolare: si chiama Regina di cuori e la sua grafica, come facilmente intuibile, è dominata proprio da splendidi cuori di colore rosso. Gli altri elementi richiamano, più in generale, l’atmosfera delle carte da poker, tanto è vero che, sul biglietto, fanno bella mostra di sé anche altri semi, al di là del romanticissimo cuore.

I tagliandi di questa nuova serie, annunciata attraverso apposita determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avranno un costo medio. Costeranno 10 euro, ma a fronte di questo piccolo investimento ci sono in palio premi stratosferici. Nella migliore delle ipotesi, pensate un po’, i giocatori più sfacciatamente fortunati porteranno a casa la bellezza di 2 milioni di euro. Il che spiega come mia la corsa al grattino sia scattata in men che non si dica.

Regina di cuori, tutto quello che devi sapere sul nuovo Gratta e vinci

La meccanica di gioco della lotteria istantanea Regina di cuori è molto semplice. I numeri da svelare si nascondono sotto i disegni di 11 monete, mentre i 6 numeri vincenti sono contrassegnati dal simbolo di una corona. Il seme del quadro rappresenta, invece, i numeri bonus, recanti ciascuno il moltiplicatore X5. I simboli del seme picche, invece, moltiplicano i premi, eventualmente, per 10.

Si vince nel caso in cui ci sia corrispondenza tra la sezione “I tuoi numeri” e quella dei “Numeri vincenti”, oppure se si ha fortuna al gioco bonus che completa la grafica del biglietto. Non resta che capire, a questo punto, a quanto ammontino gli altri premi diversi dal primo e quali siano le probabilità di vincita del nuovo Gratta e vinci Regina di cuori.

La possibilità di assicurarsi un premio fino a 500 euro è molto alta: 1 biglietto ogni 7,38 vi permetterà di intascare una discreta sommetta. Per i premi da 501 a 10mila euro, la probabilità di beccare quello giusto è di 1 su 20mila 814 tagliandi; solo 1 su 1 milione 280mila grattini, invece, contiene premi superiori a 10mila euro.